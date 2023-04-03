Пригожин: Бахмут «юридически» перешел под контроль России

Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о поднятии флага России над администрацией Бахмута в Донбассе. По его словам, город «юридически» взят, но в западных кварталах остаются украинские военные. Бои за Бахмут начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. Украинская сторона опровергла заявления о захвате города. #trtнарусском #украина #бахмут #донбасс #пригожин #россия #вагнер #нетвойне #shorts #война #тртнарусском #trtrussian