ПОЛИТИКА
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Пригожин: Бахмут «юридически» перешел под контроль России
Основатель ЧВК «Вагнер» заявил о поднятии флага России над администрацией Бахмута в Донбассе. По его словам, город «юридически» взят, но в западных кварталах остаются украинские военные. Бои за Бахмут начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. Украинская сторона опровергла заявления о захвате города. #trtнарусском #украина #бахмут #донбасс #пригожин #россия #вагнер #нетвойне #shorts #война #тртнарусском #trtrussian
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3 апреля 2023 г.
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