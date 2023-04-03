Киев: ВС РФ выпустили по Константиновке С-300 и «Ураган»

Российские войска подвергли массированному обстрелу Константиновку в 20 км от Бахмута. Погибли, по меньшей мере, 6 мирных жителей, еще 11 человек получили ранения. По заявлению Киева, по городу ударили ракетами «С-300» и «Ураган». В Донбассе проходят наиболее ожесточенные столкновения между ВСУ и ВС РФ за последние полгода. #trtнарусском #украина #донецк #донецкаобласть #константиновка #обстрел #ракеты #ракетныйудар #война #с300 #РСЗО #ураган #тртнарусском #trtrussian