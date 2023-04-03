В украинской церкви священники напали на военного

Священнослужители напали на военнослужащего во время воскресной службы в Свято-Покровском кафедральном соборе Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницком. Вечером после инцидента перед собором собрались сотни жителей города с требованием к клирикам Московского патриархата покинуть храм. #trtнарусском #украина #хмельницкий #храм #собор #военный #драка #нападение #конфликт #военнослужащий #церковь #священник #УПЦ #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian