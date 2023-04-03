30 марта большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу по более чем 30 пунктам, среди которых выплата денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс во время предвыборной гонки в 2016 году.

Следствие полагает, что адвокат Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы в предвыборный период она не распространяла информацию о якобы имевшей место связи с Трампом в 2006 году. Затем потраченные деньги, как считает прокуратура, были компенсированы ему за счет Trump Organization, для чего документы компании пришлось сфальсифицировать. Текст обвинительного заключения хранится под грифом секретности.

Первые сообщения СМИ о выдвинутых против Трампа обвинениях спровоцировали бурную реакцию его сторонников, электората. Как сообщил Bloomberg, только в течение первых суток после появления новости о выдвижении обвинений против Трампа в его предвыборный фонд поступили пожертвования в размере более $4 млн. Средства направлялись от жителей всех 50 штатов, уточнили представители предвыборного фонда, а 25% пожертвований были перечислены от новых доноров, которые ранее никогда не спонсировали его кандидатуру.

Согласно результатам опросов McLaughlin & Associates, на 1 апреля Дональд Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена: даже несмотря на прошлые события со штурмом здания Конгресса, 47% опрошенных высказались в пользу кандидата от республиканцев, лидер демократов получил поддержку 43% участников опроса. Характерно, что до предъявления обвинений экс-президент уступал нынешнему лидеру. Байдену отдавало предпочтение 45% опрошенных против 43% Трампа.

Республиканцы также называют Трампа наиболее предпочтительным кандидатом от партии в борьбе за пост президента США, о чем свидетельствуют результаты опроса компании YouGov. По его данным, 52% респондентов поддерживают Трампа, в то время как его наиболее сильного конкурента — губернатора штата Флорида Рона Десантиса — 21%. Остальные возможные кандидаты от Республиканской партии пользуются значительно меньшей популярностью. Бывшего вице-президента Майка Пенса готовы поддержать 3% республиканцев, а бывшего постоянного представителя США при ООН Никки Хейли — 5%.

Реакция Трампа

Сам кандидат от республиканцев, реагируя на обвинения, заявил, что не рассчитывает на справедливое разбирательство, а также назвал это «политическим преследованием и вмешательством в выборы». По его словам, возбуждение подобного рода дел свидетельствует о том, что США стали «страной третьего мира».

Трамп также не преминул воспользоваться моментом, чтобы обвинить своих оппонентов в нечистоплотной игре и написал в принадлежащей Trump Media & Technology Group и популярной среди его сторонников социальной сети Truth Social: «Они пришли не за мной, а за вами — я просто стою на пути».

При этом он подтвердил, что в понедельник направится из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в Нью-Йорк, чтобы во вторник, 4 апреля, явиться в здание суда. «Во вторник утром, хотите верьте, хотите нет, я пойду в суд. Америка не должна быть такой», — написал он на странице в Truth Social. Пресс-служба кандидата в президенты США также распространила сообщение о том, что после посещения суда он намерен выступить с речью.

Судебные проволочки

Опрошенные журналом Time эксперты уверены, что дело может не дойти до суда и увязнуть в проволочках американской судебной системы вплоть до окончания президентской предвыборной кампании 2024 года. В частности, специалист по избирательному праву Университета Калифорния Лос-Анджелес Ричард Хэйсен выразил сомнение, что до конца выборов Трампу все-таки будет вынесен приговор.

Опыт предыдущих судебных разбирательств с участием экс-президента США дает основание предполагать, что его команда адвокатов будет использовать все доступные правовые инструменты для оттягивания разбирательства на максимально длительный срок. Например, юристы могут потребовать рассмотрения дела федеральным судом, апеллируя к тому, что некоторые из вменяемых Трампу преступных переводов денежных средств осуществлялись во время его президентства и не могут рассматриваться судом штата Нью-Йорк. Кроме того, на сроках может сказаться и утверждение состава присяжных, которое способно занять месяцы.

По мнению профессора Университета Вирджинии Сайкришны Пракаша, команда Трампа может продолжить использовать это дело в качестве инструмента сбора средств для кампании, продолжая проталкивать идею о политическом характере обвинений. «Выдвинутые обвинения хотя и доставляют неудобства, также в некотором роде делают из него (Трампа – прим.) политического мученика», — сказал Пракаш в беседе с Time.

Такое позиционирование имело воздействие даже на некоторых сенаторов, которые выступали против Трампа во время голосования в Палате представителей Конгресса США. В частности, сенатор-республиканец от штата Луизиана Билл Кэссиди в эфире Fox News заявил: «Кажется, это дело больше про личность, а не про преступление». С ним солидарен коллега-демократ, сенатор от Западной Виргинии Джо Манчин, который также выразил сомнение в беспристрастности манхэттенского прокурора.