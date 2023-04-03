Крупнейшая оборонная компания Турции Havelsan увеличивает инвестиции в «‎‎серьезные игровые» технологии, пишет агентство «‎Анадолу»‎. В сотрудничестве с одним из лидеров рынка видеоигр, компанией Epic Games, турецкая оборонная фирма намерена продолжить работу над проектом Malazgirt и внедрять игровые технологии для военных симуляторов.

Для этого Havelsan планирует использовать игровой движок Unreal Engine от Epic Games. Американский производитель видеоигр привлек внимание турецкого оружейного гиганта как одна из крупнейших компаний в этой сфере, которая уже много лет лидирует в мировой индустрии видеоигр благодаря разработанной ею технологии Unreal Engine.

Этот движок (программная среда) позволяет использовать игровые технологии для различных секторов, в том числе для оборонной промышленности, отмечает «‎Анадолу». ‎

«‎‎Серьезная» или прикладная игра — это игра, предназначенная не только для развлечения, но и для выполнения практических задач. Прилагательное «серьезный» обычно ставится перед видеоиграми, используемыми в таких отраслях, как оборона, образование, научные исследования, здравоохранение, управление чрезвычайными ситуациями, городское планирование, инженерия, политика и искусство. Такого рода игры используют для симуляции реальных ситуаций.

«‎Серьезные‎ игры‎»‎ используют для моделирования, создания метавселенных, а также в архитектуре и кинематографе. Однако во всем мире существует ограниченное количество экспертов по технологии Unreal Engine, уточняет «‎Анадолу»‎. По этой причине Epic Games решила создать портал, который объединил ряд компаний по всему миру, чей опыт был проверен и одобрен.

Компании, принятые в качестве сервисных партнеров Epic Games будут общаться друг с другом и иметь возможность поддерживать партнерские проекты, разработанные в их собственных сферах по всему миру, отмечает агентство.

Благодаря этому партнерству Havelsan также получила возможность продвигать свою работу и услуги, которые она предоставляет в рамках проектов моделирования, на престижной платформе.

Новый этап для проекта Malazgirt

«Серьезная игровая инфраструктура» под названием Malazgirt создается для того, чтобы оцифровывать продукцию оборонной промышленности Турции и боевую обстановку и проводить тактические исследования. Неспособность традиционных технологий моделирования удовлетворить потребности в детализации и высоком качестве изображения в современных условиях привела к тому, что оборонные фирмы все чаще используют игровые технологий в области моделирования боевых условий.

Фирма Havelsan в 2020 году запустила проект R&D за счет собственных ресурсов, чтобы использовать игровые технологии в области моделирования и «‎‎серьезных игр» и не отставать от развивающихся технологий. Компания провела инфраструктурные работы для использования игровых технологий в своих продуктах. Такие продукты, как боевой симулятор виртуальной реальности, симулятор парашюта, симулятор снайпера и бронетехники, были разработаны с использованием игровых технологий.

После этого Havelsan приступила к созданию гораздо более комплексного решения и реализовала проект инфраструктуры для «‎серьезной игры»‎ Malazgirt. Она будет использоваться в том числе для тренировки военных.

Генеральный менеджер Havelsan Мехмет Акиф Наджар в беседе с «‎Анадолу»‎ заявил: компания завершила первую фазу проекта Malazgirt и приступает ко второму этапу. Он отметил: важно представить реалистичные изображения внешнего мира и физических эффектов как в видеоиграх, так и военных симуляторах, которые используют для моделирования поля боя.

«Что это значит? Это область, где все виды внешней среды, от ручьев до холмов, от мостов до дорог, от деревьев до растений, от ветра до снега, от дождя до града, моделируются так, как если бы они были настоящими», — пояснил Наджар.

Менеджер уточнил: Havelsan начала использовать технологию Unreal Engine, которая стала наиболее развитым игровым движком в этой области, для реализации Malazgirt Project.

«В соответствии с соглашением, которое мы подписали с Epic Games, Havelsan стал одним из самых важных партнеров компании в регионе. Мы обсудили такие темы, как некоторые послепродажные услуги Epic Games. Мы станем уполномоченным представителем в разработке игр», — отметил Наджар.

После завершения второй фазы проекта Malazgirt турецкая оборонная фирма планирует выложить его код в открытый доступ для разработчиков игр.

«Вы можете производить объекты, используя открытый исходный код, и делать их лицензированными. Например, для моделирования платформ, используемых в нашей стране. К примеру, вы можете моделировать все платформы, такие как [беспилотники и боевые самолеты] Atak, Hürkuş, Hürjet, Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı, [боевые корабли] MİLGEM, LHD и превратить эти модели в умные устройства, поддерживаемые искусственным интеллектом. То есть, поддерживая их игровым движком, вы можете увидеть, какое 3D-изображение они производят в реальной среде, в условиях боя. Можете увидеть, как они взаимодействуют с внешним миром, какие у них преимущества»‎, — уточнил Наджар.

«Вместе мы реализуем виртуальную военную среду»

Генеральный менеджер Havelsan также отметил, что фирма имеет 25-летний опыт моделирования и симуляции, разработала различные продукты в этой области.

«‎Мы движемся к миру, где реальные физические платформы и виртуальные платформы работают сообща. Одно из незаменимых направлений в этой сфере — «‎‎серьезные игры‎»‎. Мы хотим еще больше укрепить свое присутствие в этой области. Мы готовы выполнить наш долг, чтобы наша страна продвинулась дальше в этой области», — уточнил Наджар.