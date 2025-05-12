Выступая на церемонии, посвященной 157-й годовщине основания Государственного совета Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что борьба с FETÖ продолжается и будет усиливаться.

«После всех предательств FETÖ продолжает устраивать засады против государства, нации и демократии. Наша борьба с FETÖ будет продолжаться с нарастающей силой», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что никто не стоит выше закона: «Мы не допустим, чтобы в обществе укоренилось восприятие, что преступник остается безнаказанным. Это касается всех — и нарушающих закон, и тех, кто считает себя выше закона».

Глава государства также поблагодарил всех судей и сотрудников Государственного совета Турции, исполняющих свои обязанности с чувством долга перед обществом.

Он отметил, что без справедливости государство не может существовать.

«Справедливость — признак подлинной государственности. Власть, которая не способна устранить несправедливость и защитить права, не может сохранить легитимность», — сказал Эрдоган.