ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: FETÖ не избежит ответственности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что борьба с FETÖ продолжается и будет усиливаться, подчеркнув важность верховенства закона и независимости судебной системы
Президент Эрдоган: FETÖ не избежит ответственности
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
12 мая 2025 г.

Выступая на церемонии, посвященной 157-й годовщине основания Государственного совета Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что борьба с FETÖ продолжается и будет усиливаться.

«После всех предательств FETÖ продолжает устраивать засады против государства, нации и демократии. Наша борьба с FETÖ будет продолжаться с нарастающей силой», — заявил Эрдоган.

Он также отметил, что никто не стоит выше закона: «Мы не допустим, чтобы в обществе укоренилось восприятие, что преступник остается безнаказанным. Это касается всех — и нарушающих закон, и тех, кто считает себя выше закона».

Глава государства также поблагодарил всех судей и сотрудников Государственного совета Турции, исполняющих свои обязанности с чувством долга перед обществом.

Он отметил, что без справедливости государство не может существовать.

«Справедливость — признак подлинной государственности. Власть, которая не способна устранить несправедливость и защитить права, не может сохранить легитимность», — сказал Эрдоган.

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