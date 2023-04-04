Эрдоган вместе с супругой протестировали первый серийный TOGG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган проехались по территории резиденции главы государства в Анкаре на первом серийно произведенном отечественном электрокаре TOGG. После «президентского тест-драйва» автомобиль отправился к своему обладателю - президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и первой леди Эмине Эрдоган. Есть три вариации модели TOGG T10X, отличающиеся объемом батареи и мощностью двигателя. Стоимость автомобиля колеблется от 953 тыс. лир ($49,5 тыс.) до 1,215 млн. лир ($63 тыс.) в зависимости от модификации. В 2023 году с конвейера сойдут 20 тыс. электрокаров, начиная с 2024 года завод TOGG будет выпускать до 100 тыс. автомобилей ежегодно. #Турция #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #президентТурции #ЭминеЭрдоган #перваяледи #TOGG #T10X #электрокар #тестдрайв #автомобиль #тестдрайв #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian