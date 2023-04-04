31 марта Twitter обнародовал часть исходного кода своего алгоритма рекомендаций. Механизм продвигает публикации некоторых пользователей соцсети, но в то же время скрывает твиты других с помощью «теневого бана», следует из расследования Platformer и пользователя Twitter Аакаш Гупта (@aakashg0).

Благодаря желанию владельца компании Илона Маска сделать ее прозрачной пользователи узнали, что политические события в некоторых странах — например, в Украине, Бразилии, США — имеют свои особые алгоритмические решения. Так, например, твиты, которые были посвящены конфликту в Украине, имеют пониженный рейтинг — это означает, что пользователи с меньшей вероятностью увидят их в своей ленте. Также исследователи выяснили, что правительство США потенциально может вмешиваться в работу алгоритма.

Для аккаунта Илона Маска же, похоже, прописана своя особая рекомендательная система, чтобы показывать его профиль как можно большему числу людей.

Почему Twitter занижает новости про Украину

Аакаш Гупта вместе с группой других участников соцсети, изучая код алгоритма, выяснил: пользователи Twitter, которые часто публикуют сообщения на украинские темы, заметили, что их учетные записи стали менее активными с тех пор, как Маск завладел платформой в октябре 2022 года.

В опубликованной части алгоритма соцсети упоминаются слова, связанные с политической ситуацией. В частности, у механизма есть категория «украинский кризис» (UkraineCrisisTopic). Она относится к «маркировкам безопасности» (safety labels), то есть стоит в одном перечне с такими понятиями, как координированная травля, дезинформация, контент для взрослых и нарушения авторского права (CoordinatedHarmfulActivity, Misleading, Nsfw, MedicalMisinfo, GenericMisinfo, DmcaWithheld).

Все эти маркировки Twitter призваны понижать контент в рейтинге. Либо же речь идет о лейблах, которые появились еще в 2020 году — с их помощью соцсеть помечает потенциально вредоносный контент. При этом алгоритм никак не уточняет, какой именно контент, связанный с войной в Украине, может получить такой лейбл.

Похожие лейблы Twitter мог использовать в таком же контексте для выборов в Бразилии, США, Франции, на Филиппинах, а также в отношении вакцины от COVID-19. Однако сейчас на них стоит пометка «deprecated», то есть «нерекомендуемый».

Как пишет The Insider, возможно, это контент, на который жалуются пользователи, или в котором содержатся жестокие кадры, либо же вообще любой контент, затрагивающий события в Украине. Так как код не документирован и комментариев разработчиков тоже нет, утверждать достоверно невозможно. Однако украинские пользователи в последние недели замечали, что их твиты стали получать меньше охватов, чем раньше.

«Украинский кризис» также появляется в алгоритме в связи с причинами бана пользователей (policyInViolationToReason). И это единственная причина, связанная с геополитикой. Другие, например, — мошенничество, харассмент, оправдания насилия и т.д.

Киев обвиняет Маска в предвзятости

1 февраля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил Маска в том, что соцсеть искусственно пессимизирует страницы официальных представителей украинских властей в Twitter.

«‎Илон, может хватит пессимизировать официальные аккаунты Украины и принудительно сокращать охват? Слишком все очевидно»‎, — написал Подоляк.

Позиция Маска по конфликту РФ и Украины неоднозначна, пишет украинское издание УНИАН.

В начале войны Маск помог Украине, предоставив ей спутниковые интернет-терминалы Starlink, которые страна использовала для поддержания связи как для военных, так и для гражданских лиц. Однако некоторые из его других публичных позиций относительно войны стали предметом обсуждения и подверглись критике от президента Украины Владимира Зеленского.

В начале октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter «мирный план» для Украины, в котором он продвигал позицию России, а также провел опрос пользователей по теме: «Должны ли жители Донбасса и Крыма решить, принадлежат эти территории России или Украине?»

Зеленский ответил встречным опросом в Twitter, уточняя у пользователей соцсети: «Какой Илон Маск вам больше нравится: тот, что поддерживает Украину, или тот, что поддерживает Россию?».

Не все равны перед соцсетью

Platformer также выяснила, что Twitter тайно продвигает учетные записи 35 VIP-пользователей, включая самого Илона Маска. По данным издания, среди «‎избранных»‎ есть Леброн Джеймс, звезда НБА, а также член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, консервативный комментатор Бен Шапиро и др.

В список также вошел поддерживающий Трампа комментатор catturd2, с которым Илон Маск много общался в Твиттере.

По данным издания, инженеры Twitter позаботились о том, чтобы твиты этих VIP-пользователей автоматически становились более заметными, чем другие. Их посты в соцсетях также обходят алгоритм Twitter, который предотвращает просмотр слишком большого количества сообщений от конкретного пользователя для каждого пользователя соцсети.

Президент Джо Байден также оказался в списке VIP-пользователей, однако туда, например, не вошел бывший президент Дональд Трамп. Последний теперь публикует сообщения исключительно в соцсети Truth Social, несмотря на то, что его учетная запись в Twitter была восстановлена в ноябре 2022 года.

Пользователи также выяснили, что Маск — единственный пользователь соцсети, рекомендации твитов которого прописаны сразу в коде. Предположительно, Twitter сравнивает между собой, как «залетают» твиты Маска, республиканцев и демократов — то есть, по сути, как и заявлял в общих словах владелец Twitter, собирает статистику.

Соцсеть пытается повлиять на популярность кандидатов на выборах, но признает, что алгоритмы не могут предотвратить вмешательство государства. Об этом свидетельствует наличие класса «Запрос правительства» среди других в алгоритме соцсети. Там же есть категории «Будь в курсе», «Последние новости» и «‎Недостоверный контент».