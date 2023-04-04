На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла

В результате мощного землетрясения магнитудой 6,9 балла в Петропавловске-Камчатском пострадали многие дома, школы и административные здания, несколько районов остались без электричества. Информации о погибших и пострадавших нет. Подземные толчки произошли на глубине 99,5 км в 48 км от города. #Россия #РФ #Камчатка #землетрясение #сейсмологи #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian