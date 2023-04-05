ПОЛИТИКА
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Палестинцы молятся в Аль-Аксе в Рамадан под жестким контролем израильских силовиков
Десятки тысяч палестинцев устремились к священной мечети Аль-Акса в Иерусалиме, чтобы принять участие в коллективных молитвах, в том числе таравих, в месяц Рамадан. Верующие вынуждены проходить через жесткий контроль израильских сил безопасности, который еще более ужесточился после нескольких месяцев спецопераций и сноса домов палестинцев военными на оккупированной территории. #Иерусалим #АльАкса #Рамадан #молитва #таравих #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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5 апреля 2023 г.
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