Палестинцы молятся в Аль-Аксе в Рамадан под жестким контролем израильских силовиков

Десятки тысяч палестинцев устремились к священной мечети Аль-Акса в Иерусалиме, чтобы принять участие в коллективных молитвах, в том числе таравих, в месяц Рамадан. Верующие вынуждены проходить через жесткий контроль израильских сил безопасности, который еще более ужесточился после нескольких месяцев спецопераций и сноса домов палестинцев военными на оккупированной территории. #Иерусалим #АльАкса #Рамадан #молитва #таравих #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian