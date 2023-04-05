Глава ЮНЕСКО посетила разрушенный войной Чернигов

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле посетила поврежденные культурные объекты в Чернигове. Исторический центр города может войти в список Всемирного наследия. Для этого власти Украины должны подать заявку. По оценкам ЮНЕСКО, в стране повреждено или разрушено не менее 248 объектов культуры. Предварительно на восстановление может понадобиться около $7 млрд. #Украина #Чернигов #ЮНЕСКО #разрушения #памятники #культура #UNESCO #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian