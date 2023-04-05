Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Китай «не занимает ни одну из сторон» в отношении принадлежности Курильских островов и отныне придерживается нейтральной позиции по этому вопросу. Об этом со ссылкой на китайские источники пишет японское агентство Kyodo.

По словам собеседников издания, президент Китая Си не поддержал притязания Японии на контролируемые Россией острова.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшейся в марте в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным указал, что Китай не будет занимать позицию ни одной из сторон по вопросу территориальной принадлежности южной части Курил», — уточняет агентство.

Издание отмечает: это важное изменение позиции Пекина. В 1964 году глава Китая Мао Цзэдун высказывался в поддержку Токио о статусе Курил. В июле 1964 года Мао заявил членам делегации Социалистической партии Японии, направленной в КНР: удерживаемые Россией острова «должны быть возвращены вам [японцам]».

Китайское правительство придерживалось этой позиции, хотя и не заявляло об этом публично в последние годы. На китайских картах спорные острова обозначены как «оккупированные Россией».

После Второй мировой войны СССР и Япония так и не подписали мирный договор, поскольку обе стороны претендовали на Курилы. В 1946 году острова вошли в состав СССР, в том же году на них была образована Южно-Сахалинская область.

По мнению Токио, Советский Союз незаконно захватил острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи вскоре после капитуляции Японии во Второй мировой войне 15 августа 1945 года. Россия утверждает, что эти действия были законными.

Двусторонние переговоры по статусу островов, которые японская сторона обозначает как «‎Северные территории»‎, а Россия помечает как «‎‎Южные Курилы» были приостановлены после того, как Токио ввел санкции против РФ после начала конфликта в Украине.

Изменение позиции Пекина по Курилам отсрочит подписание мирного договора между Москвой и Токио, полагают авторы Kyodo.

Россия продвигает беспошлинную зону на Курилах

В марте 2023 года Госдума РФ приняла закон, по которому на Курильских островах будет создана особая экономическая зона, которая будет действовать там до 2046 года.

По словам источника Kyodo, на переговорах с председателем Си 20-21 марта Путин подчеркнул важность продвижения специальной беспошлинной зоны и призвал китайские компании инвестировать в регион.

При этом в беседе с лидером КНР Путин подчеркнул: Россия не может ожидать инвестиций в экономику Курил от южнокорейских фирм, поскольку Сеул и Токио улучшили отношения после переговоров на высшем уровне между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем 16 марта.

Китайский президент отказался пояснить, позволит ли Пекин своим предприятиям присоединиться к проекту. Он уточнил, что оставит этот вопрос на усмотрение Чжэн Шаньцзе, председателя Национальной комиссии по развитию и реформам.

Япония выразила сожаление по поводу создания безналоговой зоны на спорных островах.

Россия и Китай укрепляют экономическое сотрудничество. Как ранее писал TRT на русском, с начала года РФ стала лидером по поставкам нефти в Китай — экспорт сырья в январе-феврале вырос на 23,8% по сравнению с прошлогодними значениями.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР, поставки российской нефти в первые два месяца 2023 года превысили 15,68 млн т — около 1,94 млн баррелей в сутки. Это почти на четверть больше показателей аналогичного периода 2022 года (1,57 млн баррелей в сутки).

Как полагают аналитики агентства Bloomberg, до конца 2023 года КНР может нарастить импорт российской нефти еще на 500 тыс. баррелей — до 2,2 млн баррелей в сутки. Импорт может дойти и до уровня в 2,5 млн баррелей в сутки, если поставки марки Urals увеличатся.