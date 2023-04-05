США изменили график движения авианосца USS George H. W. Bush и направили его ближе к берегам Сирии. Это произошло на фоне нападений проиранских боевиков на американские военные базы в арабской стране, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«‎‎Мы наблюдали увеличение количества нападений со стороны связанных с КСИР [Корпус стражей исламской революции Ирана] группировок на наших военнослужащих в Сирии. Потому мы в качестве меры предосторожности переместили авианосец, чтобы он был немного ближе, но он по-прежнему находится в ведении Европейского командования. Но это, конечно, было сделано потому, что мы видели увеличение количества атак на наших военнослужащих в регионе»‎, — заявила представитель Пентагона.

Военные решили поменять график авианосца, который возвращался обратно в США, чтобы он «‎мог быть на более близкой к Сирии позиции‎»‎, уточнила Сингх. При этом в целом Вашингтон не намерен корректировать свое присутствие в этой арабской стране, подчеркнула чиновница.

В ответ на вопрос корреспондента «‎Анадолу»‎, держат ли США авианосец в средиземноморском регионе для возможного военного удара по Ирану, Сингх отметила: «Речь идет о нападениях на наших [американских] военнослужащих в регионе и о реакции на эти нападения».

Удары по американским военным базам

23 марта в результате атаки беспилотника в Сирии недалеко от Хасеке погиб один американский контрактник и были ранены по меньшей мере шесть американских военнослужащих. Пентагон обвинил в этом Иран. В ответ США нанесли авиаудары по двум связанным с Ираном объектам в Сирии, были убиты восемь боевиков.

По данным телеканала Al Hadath, в рядах шиитских формирований в результате американских ударов погибли свыше 19 человек.

Позже еще две американские базы на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу, в результате которого, как сообщается, военным объектам был нанесен ущерб, но никто не пострадал. Базы США были расположены недалеко от нефтяного месторождения Аль-Омар и газового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор.

31 марта агентство Reuters сообщило, что Вашингтон решил продлить срок развертывания авианосца USS George H. W. Bush и авианосной ударной группы в свете атак в Сирии. В группу входит 5 тыс. военнослужащих ВМС США.

В конце марта президент США Джо Байден предупредил Иран, что Соединенные Штаты предпримут решительные действия, чтобы защитить американцев.

Официальный представитель Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Джозеф Бучино сказал Reuters, что продление срока присутствия авианосной группы поможет расширить возможности военных «‎‎по реагированию на различные непредвиденные ситуации на Ближнем Востоке».