Израильские силы атаковали палестинцев в мечети Аль-Акса

В соцсетях появились шокирующие видео, на которых израильские полицейские избивают палестинцев в мечети Аль-Акса, в то время как женщины и дети кричат о помощи. По сообщениям СМИ, порядка 100 человек пострадали. Силовики применили против молящихся шумовые гранаты, травматическое оружие и дубинки. В результате рейда были задержаны более 400 палестинцев. В ответ на избиение мусульман в их святыне из сектора Газа по Израилю выпустили 5 ракет, после чего израильские ВВС нанесли авиаудары по двум районам на западе блокированного анклава. Из-за начавшегося Рамадана поток желающих посетить Аль-Аксу резко возрос. #trtнарусском #палестина #иерусалим #АльАкса #израиль #трт #новости