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Эрдоган: Совбез ООН необходимо реформировать
Совет Безопасности ООН должен быть реформирован с учетом всех точек зрения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара для послов в Анкаре. По его словам, судьба всего мира не может зависеть от мнения пяти стран. В СБ входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето — США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. #trtнарусском #турция #оон #анкара #сб #реформа #послы #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
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5 апреля 2023 г.
Истории
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