Эрдоган: Совбез ООН необходимо реформировать

Совет Безопасности ООН должен быть реформирован с учетом всех точек зрения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время ифтара для послов в Анкаре. По его словам, судьба всего мира не может зависеть от мнения пяти стран. В СБ входят пять постоянных членов, которые могут использовать право вето — США, Россия, Китай, Великобритания и Франция. #trtнарусском #турция #оон #анкара #сб #реформа #послы #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian