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Столтенберг: Швеция должна сдержать свои обещания для вступления в НАТО
Чтобы стать членом Североатлантического альянса, Швеция должна выполнить все обязательства, взятые на себя в ходе переговоров с президентом Турции. Об этом накануне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции членов радикальных организаций, признанных в Турции террористическими. #trtнарусском #столтенберг #нато #швеция #турция #тртнарусском #trtrussian
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5 апреля 2023 г.
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