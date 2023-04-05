Столтенберг: Швеция должна сдержать свои обещания для вступления в НАТО

Чтобы стать членом Североатлантического альянса, Швеция должна выполнить все обязательства, взятые на себя в ходе переговоров с президентом Турции. Об этом накануне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции членов радикальных организаций, признанных в Турции террористическими. #trtнарусском #столтенберг #нато #швеция #турция #тртнарусском #trtrussian