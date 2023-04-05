США 4 апреля одобрили новый пакет военной помощи Киеву на $2,6 млрд, сообщает Белый дом.

В этот раз пакет помощи включает боеприпасы для системы залпового огня HIMARS, перехватчики для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие и транспортные средства для перевозки тяжелой техники. Помимо этого, Украина получит «значительный» пакет средств ПВО, боеприпасы и минометные системы.

Американская поддержка в этот раз идет по двум каналам: большая часть пакета — $2,1 млрд из общей суммы — финансируется Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). Как отмечает Reuters, это позволяет администрации президента Джо Байдена покупать оружие у промышленности, а не отправлять Киеву оружие с американских складов.

Вторая часть — $500 млн — выделена по распоряжению президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance — PDA). Это оперативное выделение имущества из наличия Пентагона. Оно позволяет президенту Байдену использовать текущие запасы оружия США в чрезвычайной ситуации.

Это уже 35-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Всего с начала войны РФ и Украины в феврале 2022 года США предоставили украинской стороне военную помощь на сумму $75,5 млрд, сообщает газета The Hill. Из них $29 млрд составила военная помощь, $45 млрд — средства, выделенные «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса».

Помощь по USAI

Пакет USAI включает в себя:

● дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS, которые США и их союзники передали Киеву

● девять зенитных артиллерийских комплексов с 30 мм пушками для борьбы с беспилотными летательными аппаратами

● 122 мм реактивные снаряды для реактивных систем БМ-21 «‎Град‎», оставшиеся с советских времен

● 10 подвижных комплексов борьбы с дронами с использованием 70 мм управляемых ракет APKWS

● три радиолокационные станции обнаружения воздушных целей ● противотанковые ракетные комплексы Javelin

● управляемые авиационные бомбы JDAM9

● около 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов для стрелкового оружия и др.

Также в этот пакет войдет невоенная техника: семь эвакуационных машин, восемь тяжелых автомобильных топливозаправщиков и 105 автомобильных топливных цистерн, танковые мостоукладчики и др.

Помощь по президентской программе PDA

Президентский пакет помощи Украине включает около 12 типов боеприпасов, в том числе боеприпасы для систем ПВО Patriot, танковые боеприпасы и высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS).

● дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS

● дополнительное количество зенитных управляемых ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot

● 25 мм снаряды для автоматических пушек БМП М2 Bradley

● противотанковые управляемые ракеты TOW и другие виды вооружений

Как пишет газета The New York Times, на брифинге для журналистов представитель Пентагона заявил: мобильные пусковые установки, которые США предоставят Украине, будут способны запускать ракеты с лазерным наведением.

Этот боеприпас, получивший название Advanced Precision Kill Weapon System, представляет собой новую адаптацию воздушной ракеты, которую американские военные самолеты и вертолеты используют со времен Корейской войны. Он имеет диаметр 2,75 дюйма (7 см) и длину около четырех футов (1,2 метра).

Система представляет собой комплект, вставленный между боеголовкой и двигателем ракеты — он превращает неуправляемое оружие в высокоточное. Впервые использовавшиеся авиацией США после войн 11 сентября, они были переданы Украине в начале войны для нанесения ударов по наземным целям. Неясно, использовались ли они когда-либо для сбивания дронов.

«‎‎Украинцы действуют, чтобы американцам не приходилось воевать»

После начала войны РФ и Украины 24 февраля 2022 года США пообещали Киеву помощь в области безопасности на сумму более $35,2 млрд. Американский постпред в НАТО Джулианна Смит 3 апреля заявила, что Украина, как ожидается, вскоре начнет весеннее наступление. В марте Украина также получила танки Leopard 2 из Германии и Португалии.

«Наше сотрудничество позволит по-новому укрепить вашу [американскую] безопасность, нашу и вашу экономику, рабочие места в обеих наших странах», — заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля, выступая перед Национальной ассоциацией губернаторов США.

«Главное — не упустить время, не упустить шанс, который у нас есть. Действуйте сейчас, помогайте сейчас. Украинцы действуют, чтобы американцам не приходилось воевать — и вместе мы обретаем новые силы для наших стран‎»‎, — подчеркнул Зеленский.

Посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на это заявление, обвинив США в желании как можно дольше затянуть конфликт.

«Решение о поставках оружия Киеву — это шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», — говорится в сообщении российского посольства.