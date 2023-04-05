Сотни бангладешских мигрантов незаконно ввозятся чартерными рейсами через Сирию в Ливию, где они пересаживаются на лодки, чтобы добраться до Европы, следует из расследования Malta Today. Издание ссылается на разведданные европейского пограничного агентства Frontex, а также отчеты итальянской и мальтийской полиции, проводящей опросы спасенных мигрантов.

По данным газеты, преступные группировки взимают с мигрантов по €1500 евро за перелет между Дамаском и ливийским Бенгази рейсами сирийской авиакомпании Cham Wings. Также контрабандисты берут «административный сбор» в размере €500 — ровно столько преступные организации и получают за каждого незаконно ввезенного человека.

В Ливии мигрантов распределяют по лодкам, которые затем отправляются в опасное путешествие по Средиземному морю в попытке добраться до Италии.

Бангладешцам выдают авиабилеты в аэропорту Дакки, и их можно купить только за наличные в конкретном туристическом агентстве. Разведка, чьи данные приводит мальтийское издание, предполагает, что контрабандисты берут паспорта мигрантов и бронируют авиабилеты от их имени.

Доклад с подробным описанием этой контрабандной сети был представлен Еврокомиссии и министрам внутренних дел ЕС в прошлом году, уточняет газета.

Прошедший год показал рекордное число бангладешских мигрантов, пытающихся переправиться из Ливии в Италию на лодках. Довольно часто такие путешествия оборачиваются трагедией — судна тонут во время штормов, которые нередки в этой части Средиземноморья.

12 марта одна из таких лодок перевернулась в плохую погоду примерно в 177 км к северо-западу от Бенгази, на борту находились 47 человек. В результате инцидента 30 человек пропали без вести, а 17 были спасены береговой охраной Италии. По данным Malta Today, большинство людей на борту были гражданами Бангладеш.

Инцидент побудил главу МВД Мальты Байрона Камиллери поднять вопрос о мигрантах в парламенте. Министр заявил о чартерных рейсах, выполняемых Cham Wings, не вдаваясь в подробности. Он также сообщил Палате представителей, что Мальта написала в Европейскую комиссию письмо с просьбой принять меры против авиакомпании, которая потворствует контрабанде людей.

Что известно о сирийской авиакомпании?

Cham Wings принадлежит сирийскому бизнесмену Исаму Шаммуту. Авиакомпания — часть семейного бизнеса группы Shammout Group, которая оперирует в автомобильной, металлургической, авиационной, строительной сферах.

20 июля 2022 года ЕС снял санкции с Cham Wings, хотя ранее, в декабре 2021 года, компания была включена в черный список за ее предполагаемую роль в переправке мигрантов, стремящихся нелегально попасть в Польшу из Беларуси.

Однако позже ЕС внес Шаммута в свой санкционный список, назвав его «ведущим бизнесменом, работающим в Сирии». Шаммут с решением Евросоюза не согласился и оспаривает санкции против него в Европейском суде.

Cham Wings находится в санкционных списках США. Внутри ЕС нарастает давление с целью последовать примеру Вашингтона, пишет издание.

Полет в Бенгази и полицейский блокнот

Бенгази на востоке Ливии — единственный пункт въезда по воздуху в эту часть страны. Его используют преступные сети для перевозки мигрантов. Восточная Ливия находится под контролем Палаты представителей, а также полевого командира Халифы Хафтара и его сил.

Разведка Мальты предполагает, что контрабандисты используют воздушное сообщение с Бенгази также для доставки сирийских мигрантов. Учитывая характер полетов, сирийцам и бангладешцам не выделяют отдельные места для сидения. Газета не уточняет, в каких именно условиях они добираются из Дакки до Дамаска и далее в Бенгази.

После приземления в ливийском городе нет надлежащего пограничного контроля, отмечает Malta Today. Ливийские офицеры проверяют паспорта и регистрируют имена в «блокноте». Затем мигрантов прикрепляют к соответствующему контрабандисту, который отвозит их во временное убежище, уточняет газета.

Одни мигранты предпринимают опасные морские переходы в Италию от восточных берегов Ливии, других контрабандисты перевозят на западное побережье арабской страны для более короткого, но не менее опасного морского путешествия на итальянский остров Лампедуза.

Преступные сети предпочитают бангладешцев и сирийцев

Malta Today цитирует источники, близкие к контрабандистам. Те отмечают: оказавшись в Ливии, бангладешцы и сирийцы платят более высокие ставки, чем граждане других национальностей.

«Это побуждает преступные группировки отдавать предпочтение бангладешским и сирийским мигрантам, а не мигрантам других национальностей в ливийском коридоре», — заявили собеседники издания.

По данным подразделения ООН по делам беженцев, с января 2021 года в Европу прибыли свыше 24,6 тыс. бангладешцев, в основном в Италию. На их долю приходится 15,2% всех прибывающих в Средиземноморье.

В период с января по февраль 2023 года Италия приняла 1342 мигрантов из Бангладеш. В ходе спасательных операций, в которых участвовала Мальта, в прошлом году прибыло около 200 бангладешцев, большинство из которых были депортированы.

Граждане Бангладеш не имеют права на международную защиту, и те, кто попадает в Италию или Мальту по этим незаконным каналам, отправляются обратно в свою страну. Тем не менее, сотни людей выбирают этот более рискованный маршрут, а не законные каналы, потому что это дает им более быстрый доступ в Европу.

Некоторые спасенные мигранты сообщают, что вся поездка из столицы Бангладеш Дакки в Италию может длиться пять дней — это меркнет по сравнению с более длительным процессом, связанным с получением визы и прохождением через юридические каналы.