Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену ряда специальных пенсионных режимов, был представлен командой президента Франции Эммануэля Макрона в январе. С тех пор эта инициатива будоражит улицы страны, вызвав манифестации и забастовки. В середине марта правительство приняло текст закона о пенсионной реформе без голосования в Национальном собрании.

До сих пор не было предпосылок к прекращению выступлений граждан, противящихся нововведениям, так как обе стороны публично выражали неготовность идти на уступки, а поддержка протестов французами устойчиво растет.

Уличные противостояния

Хотя уличные акции протеста 28 и 29 марта количественно вдвое уступают народным выступлениям, которые наблюдались в феврале, когда по оценкам профсоюзов на улицу вышло порядка 2 млн человек, это вовсе не показатель, что отношение к потенциальной пенсионной реформе изменилось.

Опубликованные в среду 29 марта результаты проведенного социальной службой Elabe опроса общественного мнения показали, что протесты против реформы стали пользоваться большей поддержкой граждан. В том числе это связывают со случаями применения жестких методов разгона демонстраций правоохранительными органами.

В поддержку манифестаций выступают 63% из 1 тыс. опрошенных, что на 3 процентных пункта больше, чем неделей ранее. Число противников акций, напротив, снизилось с 28% до 25%. В то же время появившаяся 23 марта петиция в пользу роспуска спецподразделения французской полиции BRAV-M («Моторизированные бригады по пресечению насильственных действий») на сайте Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции собрала более 250 тыс. подписей. Поводом для ее инициирования стала распространившаяся в СМИ аудиозапись общения оперативников с одним из задержанных, в ходе которого ему пообещали, что «в следующий раз он уедет с манифестации не в полицейской машине, а на скорой».

Бывший соперник Макрона на президентских выборах 2017 года, основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, высказываясь против BRAV-M, даже привлек внимание прокуратуры Парижа, которая начала в отношении него расследование по подозрению в публичном проявлении неуважения или оскорблении представителей власти. Поводом стала брошенная Меланшоном фраза в эфире телеканала La Chaîne Info: «Мы отправим этих людей лечиться. Это ненормальная деятельность, когда человек добровольно идет на то, чтобы избивать прохожих на улице вдвоем с напарником».

Однако и среди протестующих есть те, кто не пренебрегает силовыми методами. В интервью еженедельному изданию Le Journal du dimanche французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что с 16 марта 1 093 сотрудника полиции, жандармерии и пожарной охраны получили ранения. Кроме того, по его словам, было совершено более 2,5 тыс. поджогов и 316 нападений на общественные учреждения.

Цугцванг Макрона

Рейтинг президента стал жертвой предпринятой непопулярной, хотя и, по мнению ряда аналитиков, необходимой меры. После инициирования реформы показатели уровня поддержки действий лидера Пятой республики рухнули до минимума за последние 4 года. По данным компании BVA, только 28% опрошенных французов заявили, что удовлетворены действиями Макрона на посту президента. Тем самым его рейтинг приближается к самому низкому уровню в 26%, который наблюдался в разгар движения «желтых жилетов» в ноябре 2018 года. Такой же уровень поддержки в 28% получила и премьер-министр Франции Элизабет Борн, побив личный антирекорд.

При этом попытки президента аргументировать необходимость реформы часто приводят к новым поводам для недовольства. Так, он подвергся острой критике за то, что во время интервью TF1 и France 2 украдкой снял дорогостоящие часы. Многие расценили это как попытку убрать из кадра предмет роскоши, неуместный во время разговора о протестах недовольных профсоюзов и положении людей, получающих минимальную зарплату. Представители Макрона объяснили, что сильная жестикуляция заставляла президента ударять часы об стол, что мешало записи интервью, из-за чего он и решил освободить запястье. Но для многих это не прозвучало убедительным.

Но в то время как колумнисты Le Monde называют поведение французских властей примером, чего в политике делать нельзя, «достойным учебников прикладной политологии», в правительстве все же стараются предпринимать попытки преодолеть назревающий вслед за социальным политический кризис.

Именно для этого глава кабинета министров и «второе лицо» пенсионной реформы ведет диалог с представителями профсоюзов. Пока безрезультатно: активисты настаивают на полной отмене реформы, тогда как власти остаются непреклонными. В свою очередь новоизбранный генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Софи Бине подчеркивает, акции протеста не прекратятся, пока эта реформа не будет отозвана. А одну из ключевых ролей в организации акций протеста играет именно это объединение.

Так, следующая манифестация запланирована на четверг 6 апреля. В среду Борн провела встречу с представителями профсоюзов, которая закончилась предсказуемо безрезультатно: недвусмысленные заявления властей о приверженности принятым решениям не дают рассчитывать на компромисс.