4 апреля президент Франции Макрон начал трехдневный визит в Пекин, где планирует встретиться с председателем Си Цзиньпином. В поездке его сопровождает председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, однако у нее в графике отдельной встречи с китайским лидером не предусмотрено — она будет участвовать в трехсторонних переговорах вместе с Макроном.

Французскому лидеру также планируют показать город Гуанчжоу, имеющий большое значение для председателя Си.

За неделю до поездки Макрона в Пекин в Поднебесной с визитом побывал премьер-министр Испании Педро Санчес. В ноябре 2022 года — канцлер ФРГ Олаф Шольц. В апреле в Пекине ожидают визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Для Макрона поездка в Пекин станет долгожданной передышкой от масштабных протестов и общенациональных забастовок во Франции из-за неоднозначной пенсионной реформы.

По данным Politico, французский президент во время визита надеется отговорить председателя Си от дальнейшего сближения с Путиным. Визит китайского лидера в Москву 21-22 марта вызвал серьезную озабоченность в Брюсселе и Вашингтоне.

Как ранее писал TRT на русском, власти США опасаются, что Вашингтон окажется «загнанным в угол» из-за китайского плана урегулировать конфликт Москвы и Киева.

Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что США не могут проигнорировать китайский план, так как это позволит КНР доказать другим странам, которые устали от боевых действий и от экономического ущерба, «что Вашингтон не заинтересован в мире» между Россией и Украиной.

На столе обсуждений — Украина и торговля

Ожидается, что Украина станет одной из главных тем визита Макрона.

Politico отмечает: французский президент хотел бы, чтобы китайцы взяли на себя посредническую роль для урегулирования конфликта России и Украины. Видение Пекина, в целом, укладывается в эту концепцию: 24 февраля Поднебесная представила свой план урегулирования войны, состоящий из 12 пунктов. Однако в Киеве и Вашингтоне на предложение Пекина отреагировали сдержанно, если не сказать холодно.

Издание констатирует: пока неясно, какие рычаги воздействия есть у Макрона. Французский президент хочет разыграть более личную карту в беседах с китайским коллегой. Год назад, сразу после начала российского вторжения в Украину, Макрон сам попытался выступить посредником между Москвой и Киевом, проводя многочасовые телефонные разговоры с президентом Путиным. Однако его усилия так и не смогли остановить полномасштабное вторжение.

Собеседники издания в Белом доме не особо рассчитывают, что поездка Макрона принесет серьезные результаты, учитывая неудачные попытки французского лидера примирить Москву и Киев или спасти ядерную сделку с Ираном. По словам неназванных чиновников, которых цитирует Politico, председатель Си вряд ли выполнит просьбы Макрона.

В администрации Байдена также есть некоторая обеспокоенность по поводу потенциального сближения Франции с Китаем в то время, когда напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином достигла самого высокого уровня за последние десятилетия, отмечает Politico.

Экономика на первом месте

Помимо Украины в центре обсуждения будут торгово-экономические отношения Пекина с Парижем и ЕС в целом.

Французского лидера в поездке в Пекин сопровождают руководители 60 крупнейших европейских компаний, таких как Airbus, Electricite de France SA и Alstom SA. Во время предыдущего визита Макрона в Пекин в 2019 году Airbus заключил контракт на €30 млрд на поставку самолетов в КНР.

Газета South China Morning Post отмечает: Макрон и глава Еврокомиссии едут в КНР вместе, чтобы попытаться сыграть в «хорошего и плохого полицейского» на фоне собственных разногласий по выстраиванию отношений с Пекином.

Так, Фон дер Ляйен в этом году усилила критику Китая. В недавней речи она предупредила, что Пекин становится «более репрессивным дома и более напористым за рубежом».

В стратегическом документе Европейского союза в 2019 году Китай назван «партнером по сотрудничеству, экономическим конкурентом и системным соперником». Тем не менее фон дер Ляйен несколько раз подчеркивала, что Европа стремится «свести к минимуму риски» в отношениях с Китаем, а не подражать политике «разъединения» США.

Конфликт между Парижем и Вашингтоном

Старший научный сотрудник итальянского Института международных отношений (Istituto Affari Internazionali) Никола Казарини, чье мнение приводит Вильсоновский центр, полагает, что «два европейских лидера представят Китаю единый фронт по различным вопросам, начиная от торговли и прав человека и заканчивая вопросом статуса Тайваня и вторжением России в Украину‎»‎.

Однако позиция Парижа по отношению к Пекину отличается от позиции Вашингтона, подчеркивает эксперт.

Макрон будет настаивать на стратегической автономии Европы и продолжит продвигать Всеобъемлющее соглашение об инвестициях (CAI) — оно призвано укрепить торговые и инвестиционные отношения между ЕС и КНР. Это уже вызвало недовольство в Вашингтоне, отмечает Казарини.

Напряжение между США и Францией обозначилось еще в ноябре 2022 года, во время визита Макрона в Вашингтон. На встрече в Библиотеке Конгресса Макрон заявил, что американский Закон о снижении инфляции и предоставлении субсидий компаниям в США был «крайне агрессивным» по отношению к европейским компаниям.

Как отмечал TRT на русском, закон, подписанный Байденом в августе, предлагает огромные субсидии для товаров, произведенных в США. По словам европейских лидеров, это несправедливо ставит в невыгодное положение неамериканские компании и нанесет серьезный удар по экономике ЕС, поскольку Европа пытается справиться с последствиями санкций и отказа от российских энергоносителей.

На этом фоне Париж экономически сближается с Пекином, в частности, Франция начала проводить операции в юанях. Так, 28 марта, непосредственно перед визитом Макрона, французская Total Energies и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация завершили первую закупку Пекином импортного сжиженного природного газа (СПГ). Расчеты стороны провели в китайских юанях через Шанхайскую биржу нефти и природного газа.