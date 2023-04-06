В Перу жители спасают кур от наводнения

В северных регионах Перу в результате штормов и наводнения разрушены тысячи домов, без питьевой воды и электричества остались несколько тысяч местных жителей. Власти сообщили, что стихия повлияла на жизни 65 670 перуанцев. По данным Национальной метеорологической и гидрологической служб, количество осадков за последние дни в городе побило небывалые рекорды. В регионах Тумбес, Пьюра и Ламбайеке объявлен режим повышенной опасности. #trtнарусском #Перу #наводнение #шторм #куры #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian