ПОЛИТИКА
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В Перу жители спасают кур от наводнения
В северных регионах Перу в результате штормов и наводнения разрушены тысячи домов, без питьевой воды и электричества остались несколько тысяч местных жителей. Власти сообщили, что стихия повлияла на жизни 65 670 перуанцев. По данным Национальной метеорологической и гидрологической служб, количество осадков за последние дни в городе побило небывалые рекорды. В регионах Тумбес, Пьюра и Ламбайеке объявлен режим повышенной опасности. #trtнарусском #Перу #наводнение #шторм #куры #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian
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6 апреля 2023 г.
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