ПОЛИТИКА
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Израильские силовики третий раз за сутки атаковали мечеть Аль-Акса
Израильские силовики совершили третье нападение на мечеть Аль-Акса за последние сутки. Против палестинцев применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и дубинки. По меньшей мере шесть человек получили травмы. Израильская полиция задержала порядка 450 палестинцев, которые скандировали антиизраильские лозунги в знак протеста против рейдов в исламскую святыню в месяц Рамадан. Аль-Акса — третье по значимости священное место для мусульман. #trtнарусском #Палестина #Иерусалим #АльАкса #нападение #рейд #Израиль #Рамадан #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
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6 апреля 2023 г.
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