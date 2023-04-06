Президент Азербайджана сел за руль турецкого электрокара

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручили ключи от Togg. Он - второй обладатель турецкого электрокара. Владельцем первого электромобиля ранее стал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.На покупку первой серийной модели поступило свыше 177,4 тысячи заявок. Электромобиль будет представлен на рынке двумя моделями, цена на которые стартует от 50 тыс. долларов. #Togg #электрокар #электромобиль #Алиев #ИльхамАлиев #ПрезидентАзербайджана #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #ПрезидентТурции #подарок #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian