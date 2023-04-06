ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Азербайджана сел за руль турецкого электрокара
Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вручили ключи от Togg. Он - второй обладатель турецкого электрокара. Владельцем первого электромобиля ранее стал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.На покупку первой серийной модели поступило свыше 177,4 тысячи заявок. Электромобиль будет представлен на рынке двумя моделями, цена на которые стартует от 50 тыс. долларов. #Togg #электрокар #электромобиль #Алиев #ИльхамАлиев #ПрезидентАзербайджана #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #ПрезидентТурции #подарок #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
6 апреля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us