UAV-230, новая баллистическая сверхзвуковая ракета, разработанная турецкой оборонной фирмой Roketsan, может быть интегрирована с летающими, наземными и морскими платформами. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

В частности, в воздухе новая разработка Roketsan совместима с беспилотными боевыми летательными аппаратами (БПЛА), включая турецкие Aksungur, Akinci и Kızılelma.

На суше UAV-230 может быть интегрирована с вооруженными наземными и беспилотными наземными транспортными средствами ВС Турции. Также ее могут установить на морские платформы, включая корабли класса MILGEM и беспилотные боевые надводные машины.

В конце марта беспилотник Akinci провел первые воздушные испытания UAV-230. Ракета успешно поразила цель с расстояния 140 км.

В целом же дальность полета баллистической сверхзвуковой ракеты от Roketsan класса «воздух-земля» превышает 150 км в зависимости от высоты и скорости. Новая разработка имеет различные варианты боевых частей: это могут быть 42-килограммовые осколочно-фугасные, бронебойные или термобарические заряды.

Как уточняет «‎Анадолу»‎, UAV-230 может применяться против легкой бронированной наземной или морской техники, командных пунктов, радиолокационных систем или систем связи, а также для ударов по подвижным и стационарным наземным и морским целям.

Как ранее писал TRT на русском, турецкая оборонная фирма Havelsan планирует в 2023 году создать «цифровые войска», объединяющие беспилотные воздушные, наземные и надводные транспортные средства турецкого производства. Все они будут работать под эгидой автономных роботизированных систем для проведения совместных военных операций.

Генеральный менеджер Havelsan Мехмет Акиф Наджар в беседе с изданием анонсировал презентацию концепции цифровых войск уже в этом году.