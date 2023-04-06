ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Живые узоры на исторических зданиях Стамбула
Посмотрите, как узоры на исторических зданиях Стамбула оживают в этом видео турецкого дизайнера Эрдема Топсакала. Кстати, если вы не узнали места, подсказываем, среди них есть музей керамики, Мавзолей Махмуда II, Мечеть Шехзаде, Железнодорожный вокзал Сиркеджи, Дворец Топкапы и Мечеть Молла Зейрек. #Стамбул #узоры #архитектура #дизайнер #ЭрдемТопсакал #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
6 апреля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us