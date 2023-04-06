Живые узоры на исторических зданиях Стамбула

Посмотрите, как узоры на исторических зданиях Стамбула оживают в этом видео турецкого дизайнера Эрдема Топсакала. Кстати, если вы не узнали места, подсказываем, среди них есть музей керамики, Мавзолей Махмуда II, Мечеть Шехзаде, Железнодорожный вокзал Сиркеджи, Дворец Топкапы и Мечеть Молла Зейрек. #Стамбул #узоры #архитектура #дизайнер #ЭрдемТопсакал #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian