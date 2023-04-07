ПОЛИТИКА
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Маму малышки нашли по ДНК через 54 дня после землетрясения
6-месячную Ветин Бегдаш в Турции называют «чудо-ребенком». Девочку спасли из-под завалов в Хатае через пять дней после землетрясения. А через 54 дня удалось найти ее маму по результатам ДНК-теста, который сделали по инициативе Министерства по делам семьи и социальных услуг Турции. #trtнарусском #турция #анкара #адана #мама #дочь #землетрясение #информер #тртнарусском #trtrussian
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7 апреля 2023 г.
Истории
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