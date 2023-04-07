В Стамбуле обрушился 5-этажный заброшенный дом

В Стамбуле в одном из центральных районов Бейоглу рухнуло 5-этажное здание. На рассвете прохожие заметили, что дом буквально сыпется на дорогу, после чего муниципальные службы, полиция и пожарные огородили здание, остановили работу трамвая. После обеда многоквартирный дом обвалился. Правоохранители начали расследование происшествия. #trtнарусском #турция #стамбул #обрушение #разрушение #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian