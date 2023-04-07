ЕС 23 марта утвердил план поставки Украине 1 млн снарядов, но среди европейских лидеров возникли разногласия по поводу того, какие компании будут производить боеприпасы для пополнения европейских запасов, сообщает Politico.

По данным издания, Брюссель все еще выясняет юридические особенности того, как его реализовать. Споры по этому вопросу застопорили первый в своем роде план по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Послы ЕС встретились 5 апреля, чтобы обсудить этот вопрос, но не смогли добиться существенного прогресса по одному из ключевых пунктов, отмечает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Яблоком раздора остается вопрос о том, будут ли эти оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС или же они также будут открыты для сторонних производителей. По словам нескольких собеседников издания, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС. Греция и Кипр также поддержали Париж — этот шаг, по словам некоторых дипломатов, связан с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Дипломаты, которых цитирует Politico, добавили: Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, также должна проделать дополнительную работу, чтобы определить возможности компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательной сделки.

Поскольку вопрос зашел в тупик, послы ЕС во время встречи 5 апреля сосредоточились на завершении менее спорной части соглашения: на сделке по безвозмездной передаче Киеву большого количества боеприпасов. По данным Politico, эту часть плана дипломаты все же смогли согласовать.

ЕС может не хватить мощностей для производства оружия

Как ранее писал TRT на русском, страны ЕС в конце марта смогли договориться о совместных закупках вооружений для Украины на фоне опасений, что у Киева заканчиваются снаряды для противостояния России.

Помимо непрекращающихся ссор из-за мелких бюрократических тонкостей, есть опасения, что оборонной промышленности ЕС не хватит мощностей для быстрого изготовления нужного количества снарядов, отмечают авторы Politico. Потому цель ЕС — запустить план в трех одновременных частях. Союз планирует выделить €1 млрд евро на возмещение расходов странам, которые могут немедленно пожертвовать боеприпасы Киеву из своих запасов или перенаправить Украине поступающие заказы.

Еще €1 млрд ЕС выделит на совместные закупки дополнительных боеприпасов для Киева и замену снарядов, подаренных Европой. Наконец, Брюссель хочет изучить способы повышения способности ЕС производить оружие, которое ему понадобится на долгие годы.

В начале марта Financial Times сообщила, что Киев просит ЕС нарастить поставки и отправлять по 250 тыс. снарядов в месяц. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил: страна в среднем за месяц тратит по 110 тыс. снарядов калибра 155 мм, но это лишь 25% от того количества снарядов, которые использует РФ для наступательных операций на востоке Украины.