ПОЛИТИКА
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Эрдоган: 20 апреля Турция начнет использовать собственный природный газ
Уже через 2 недели граждане Турции начнут пользоваться природным газом, добытым из месторождения Сакарья в Черном море, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в совместном эфире телеканалов 24 TV, 360 и tv4. #trtнарусском #турция #газ #сакарья #филиос #Эрдоган #ЧерноеМоре #черноморскийгаз #природныйгаз #турецкийгаз #информер #тртнарусском #trtrussian
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7 апреля 2023 г.
Истории
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