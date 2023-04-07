ПОЛИТИКА
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В Париже подожгли один из любимых ресторанов президента Макрона
В Париже участники протеста устроили пожар. Они подожгли один из любимых ресторанов президента Макрона, где он праздновал победу на выборах в 2017 году. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Сообщается, что по меньшей мере 111 человек задержаны за участие в беспорядках. Всего на улицы Парижа вышли около 400 тыс. противников пенсионной реформы. Протесты начались в январе после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах увеличить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. #trtнарусском #франция #париж #протест #газ #дубинки #информер #тртнарусском #shorts #trtrussian
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7 апреля 2023 г.
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