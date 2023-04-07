Саудовская Аравия намерена добиться возвращения сирийского режима Асада в Лигу арабских государств (ЛАГ) уже в следующем месяце — это станет «‎победой для Ирана и России‎» и идет вразрез с предупреждениями США.

Об этом пишет агентство Bloomberg. По данным издания, Эр-Рияд может пригласить главу сирийского режима Башара Асада на саммит ЛАГ в середине мая, тогда же может быть официально объявлено о возвращении Сирии в лигу.

Дамаск исключили из организации в 2011 году на фоне жестокого подавления гражданских протестов и выступлений в стране. Bloomberg отмечает: наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман «стремится сделать королевство неоспоримым политическим и экономическим лидером арабского мира».

По данным агентства, «после неожиданного восстановления связей с Ираном в прошлом месяце Эр-Рияд теперь хочет быть в авангарде инициатив по умиротворению региональных конфликтов». Возвращение Сирии в ЛАГ будет иметь символическое значение и нанесет «удар по влиянию США на Ближнем Востоке. Но прежде всего, это станет крупной победой для Ирана», полагают авторы Bloomberg.

«Действия Саудовской Аравии в отношении Сирии поощряет Россия — другой крупный военный союзник Асада во время его войны с внутренними противниками. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает таким образом укрепить свою международную поддержку», пишет агентство. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визитов в арабские страны в 2021 и 2022 годах неоднократно поднимал вопрос о возвращении Дамаска в лигу. В мае 2022 года Лавров заявил: подавляющее большинство стран-членов ЛАГ выступают за решение по началу процесса возобновления полноправного членства Дамаска в организацию.

Не все поддерживают возвращение Сирии в ЛАГ

Однако, подчеркивает Bloomberg, инициатива саудовского кронпринца может потерпеть неудачу из-за позиций других членов ЛАГ: в частности, против восстановления Асада в организации уже выступили Кувейт и Катар.

Так, в конце марта Доха исключила все шансы присоединиться к региональной волне нормализации с режимом Асада, назвав такой шаг «предательством» по отношению к жертвам кризиса. «Позиция Дохи ясна и последовательна, и на нее не влияют происходящие взаимодействия, если только в Сирии не будет развития внутри страны», — заявил официальный представитель МИД Катара Маджед Аль Ансари.

Дипломат отметил: «В настоящее время нет арабского консенсуса по нормализации отношений с режимом» и нет признаков развития ситуации в Сирии. Катар закрыл свое посольство в Сирии в 2011 году и первым открыл посольство сирийской оппозиции в своей столице Дохе.

Катар неоднократно подтверждал свою позицию в поддержку расследований преступлений, совершенных против сирийцев режимом Асада после революции. Алжир в 2022 году также предпринимал попытки вернуть Сирию в ЛАГ в прошлом году в преддверии предыдущего саммита лиги, но его усилия заблокировала коллективная позиция стран региона, отказавшихся от примирения с Дамаском — против этого шага тогда выступили Катар, Саудовская Аравия и Египет.

Как ранее писал TRT на русском, в марте Дамаск и Эр-Рияд договорились возобновить работу посольств спустя более чем 10 лет после разрыва отношений.

1 апреля глава МИД Сирии Фейсал Микдад посетил Египет — это стало первым визитом сирийского дипломата в Каир за последнее десятилетие. Стороны обсудили возможность восстановления дипотношений, разорванных в 2011 году.

Reuters со ссылкой на источники сообщал, что визит официального представителя режима касался планов возвращения Сирии в ЛАГ при посредничестве Египта и Саудовской Аравии.

В конце февраля глава МИД Египта Самех Шукри посетил Дамаск — впервые с 2011 года. Целью визита было желание Каира передать слова солидарности сирийскому народу после разрушительного землетрясения. Трагедия обрушилась на Турцию и Сирию 6 февраля, в результате стихийного бедствия в обеих странах погибли свыше 50 тыс. человек.