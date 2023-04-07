Корабль и судно ВМФ РФ — фрегат «Адмирал Горшков» и танкер «Кама» — 5 апреля зашли в порт Джидда на западе Саудовской Аравии. Это первая остановка кораблей российского ВМФ в саудовских портах за последние 10 лет, сообщает российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на заявление Северного морского флота.

«Адмирал Горшков» зашел в порт Джидды для «двухдневного отдыха экипажа и дозаправки», уточнили в посольстве РФ в Эр-Рияде.

135-метровый фрегат, вооруженный управляемыми ракетами, 4 января покинул российский город Мурманск на северо-западе России и отправился в долгий путь в Кейптаун, Дурбан и Ричардс-Бей в ЮАР.

Корабль следует в сопровождении отряда кораблей Северного флота ВМФ РФ. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что «Адмирал Горшков» пройдет Индийский и Атлантический океаны и зайдет в Средиземное море. Ранее Минобороны сообщало, что в 2021 году фрегат доработали для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

С 17 по 26 февраля корабли участвовали в военных маневрах в прибрежных районах провинции ЮАР Квазулу-Наталь. Маневры проходили в рамках совместных учений флотов России, Китая и ЮАР.

В середине марта «Адмирал Горшков» принял участие в трехсторонних военно-морских учениях РФ, КНР и Ирана в акватории Аравийского моря, у иранского Чабахара.

«13 марта [российский фрегат] также провел учения в Индийском океане. Учения были сосредоточены на поиске подводных лодок и их уничтожении с помощью вертолета Ка-27», — передает портал Arab News со ссылкой на заявление посольства РФ в Саудовской Аравии.

После того как «Адмирал Горшков» завершил свою миссию в Индийском океане, он направился в Джибути и в саудовский город Джидда на побережье Красного моря.

Корабль, оснащенный гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», через два дня должен покинуть Саудовскую Аравию и направиться в сирийский Тартус для технического обслуживания, уточняет Arab News.

Ракета «‎Циркон»‎, установленная на фрегате, — новейшая российская гиперзвуковая ракета разработки и производства НПО машиностроения Реутова. Также среди основного ударного вооружения фрегата — крылатые ракеты «‎Калибр‎».

Связи Эр-Рияда и Москвы

В начале марта глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан посетил Москву и встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе визита стороны, как следует из официального сообщения, подтвердили тесное сотрудничество в нефтяном картеле ОПЕК+ и обсудили ситуацию в Украине, а также зерновую сделку, заключенную в Стамбуле.

А до этого в конце февраля министр совершил неожиданную поездку в Киев. Это был первый визит высокопоставленного саудовского чиновника в Украину за 30 лет. Саудовская Аравия, которая участвовала в обмене пленными между Россией и Украиной, продолжает «искать возможности для облегчения диалога между обеими сторонами», заявил тогда министр Фейсал. Он уточнил, что Эр-Рияд выделит Киеву $400 млн экономической помощи.

Во время визита в Москву глава МИД Саудовской Аравии заявил о «важности глубокой координации между королевством и Россией на энергетических рынках» и выразил «непоколебимую приверженность» его страны соглашению ОПЕК+.

В октябре 2022 года ОПЕК+ сократила добычу, несмотря на призывы Вашингтона не делать этого. Тогда президент США Джо Байден обвинил Эр-Рияд в том, что «‎‎королевство встало на сторону России». Отношения США и Саудовской Аравии достигли нового минимума из-за нефтяной политики.

В начале апреля ОПЕК и ее союзники, включая Россию, договорились сократить добычу сырой нефти до 3,66 млн баррелей в сутки или 3,7% мирового спроса.

Суммарный объем «‎добровольного сокращения»‎ добычи нефти девятью странами ОПЕК+ с мая составит 1,66 млн б/с. К вечеру 3 апреля июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли до $84,9 за баррель — это на $5,01 (6,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Следующая министерская встреча расширенного картеля состоится в начале июня.