В 2022 году в земле Саксония-Анхальт на востоке ФРГ зарегистрировано в общей сложности 156 актов насилия со стороны правых экстремистов, пишет TRT Deutsch со ссылкой на отчет Мобильной службы помощи жертвам.

Такое же количество преступлений наблюдалось и в предыдущие годы. Особую озабоченность вызывает доля актов насилия на расовой почве — их число выросло с 47% в 2021 году до 65% в 2022 году.

От нападений правых радикалов за год пострадали в общей сложности 227 человек, в том числе 25 детей.

По данным издания, наибольшее количество актов насилия со стороны правых произошло в Галле (48 нападений), в Магдебурге (31) и в горах Гарц (13).

Цифры — всего лишь индикатор фактического масштаба правого насилия и дискриминации в земле Саксония-Анхальт. Кроме того, можно предположить, что существует большое количество незарегистрированных действий, о которых не известно ни полиции, ни консультационному центру, отмечает TRT.

Как ранее сообщал TRT на русском, власти Германии наблюдают всплеск преступлений ультраправых на почве ненависти: в 2022 году экстремисты совершили свыше 23 тыс. преступлений.

Зафиксировано, что в 2017 году ультраправые совершили в ФРГ 20,5 тыс. преступлений, примерно то же количество в 2018-м и свыше 22,3 тыс. в 2019-м. В 2020 году этот показатель достиг рекордных 23,6 тыс. преступлений, в 2021-м он снизился до 21,9 тыс. Однако в 2022 году эта цифра вновь выросла — ультраправые совершили свыше 23 тыс. преступлений.