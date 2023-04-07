ПОЛИТИКА
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Папа Римский омыл и поцеловал ноги двенадцати заключенным
Понтифик посетил тюрьму для несовершеннолетних Казаль-дель-Мармо, недалеко от Рима. В преддверии Пасхи, которую католики отмечают в этом году 9 апреля, он омыл ноги двенадцати заключенным из Хорватии, Сенегала, Румынии и России. За несколько дней до этого Франциска выписали после трехдневной госпитализации из-за респираторной инфекции. #trtнарусском #папаримский #тюрьма #рим #пасха #католики #заключенные #тртнарусском #trtrussian
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7 апреля 2023 г.
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