Папа Римский омыл и поцеловал ноги двенадцати заключенным

Понтифик посетил тюрьму для несовершеннолетних Казаль-дель-Мармо, недалеко от Рима. В преддверии Пасхи, которую католики отмечают в этом году 9 апреля, он омыл ноги двенадцати заключенным из Хорватии, Сенегала, Румынии и России. За несколько дней до этого Франциска выписали после трехдневной госпитализации из-за респираторной инфекции. #trtнарусском #папаримский #тюрьма #рим #пасха #католики #заключенные #тртнарусском #trtrussian