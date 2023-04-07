Азербайджан и Таджикистан до сегодняшнего дня не в полной мере реализовывали свой потенциал в области экономического сотрудничества. Об этом заявили президенты двух стран — Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон, которые встретились в Душанбе. Политики договорились немедленно принять меры по увеличению товарооборота между государствами, выделив ряд сфер. «В рамках переговоров мы отдельно остановились на направлениях взаимодействия в сферах инвестиций, промышленной кооперации, сельского хозяйства, транспорта и в топливно-энергетическом комплексе», — заявил Алиев.

Можно сказать, что исправлением проблемных вопросов стороны уже занялись. На фоне визита президента Азербайджана в Таджикистан там проходил двусторонний инвестиционный форум с участием бизнесменов и профильных чиновников. Его результатом стали подписанные меморандумы о взаимопонимании между государственным сберегательным банком Таджикистана «Амонатбанк» и ООО «Азер-турк банк», таджикской компанией Тalco Management Ltd и азербайджанской International Mining Company, а также между Национальной ассоциацией деловых женщин Таджикистана и Ассоциацией развития женщин-предпринимателей Азербайджана. Свое сотрудничество также закрепили на бумаге Торгово-промышленная палата Таджикистана и Национальная конфедерация организаций предпринимателей Азербайджана.

Принимая гостя, Эмомали Рахмон вспомнил, что ему приходилось работать еще с отцом нынешнего президента Азербайджана. По его словам, «у истоков» нынешних отношений между странами «стоял выдающийся сын азербайджанского народа и мой друг, старший товарищ Гейдар Алиев, 100-летие которого мы в Таджикистане также отметим в следующем месяце».

«Визит уважаемого Ильхама Гейдаровича является логическим продолжением не только этих связей, но и многовековых уз между нашими народами, у истоков которых стоял почитаемый в каждом таджикском доме несравненный Низами Гянджеви, – отметил президент Рахмон. – Поэтому наши переговоры, как всегда, носили созидательный характер, нацеленный на продвижение и углубление двустороннего взаимодействия».

Упоминание средневекового поэта Низами Гянджеви прозвучало очень актуально на фоне обострения отношений между Баку и Тегераном. В самом Иране, а также во многих западных странах Низами называют персидским поэтом, в то время как в Баку настаивают на его тюркском происхождении и относят к культурному наследию Азербайджана. То, что лидер другой персоязычной страны, Таджикистана, стал на сторону Азербайджана в этом вопросе, Ильхам Алиев наверняка смог оценить.

Отвечая хозяину на его приветствие, азербайджанский лидер отметил важное сходство между двумя странами — они обе прошли через разрушительную войну в 1990-е, но все же пришли к стабильности и благополучию. «Сегодня, когда мы видим очаги нестабильности и в нашем регионе, и в целом, в мире, думаю, каждый понимает, что стабильность — это основа развития, основа безопасности. Без стабильности не будет ни инвестиций, ни прогресса, ни спокойствия людей», — добавил Ильхам Алиев.

Алиев и Рахмон обсудили вопросы безопасности, уделив особое внимание противодействию обороту оружия и наркотиков из Афганистана, киберпреступности и международному терроризму.

Таджикистан — единственная нетюркская страна из пяти постсоветских республик Центральной Азии, практически вся ее внешняя торговля неизбежно идет через участников и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ) – Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан. Хотя в горах Памира Таджикистан граничит с Китаем, там работает только один пограничный переход, а разногласия с временным правительством Афганистана мешают развивать диалог с Баку. Поэтому Ильхам Алиев сделал ставку на надежное подключение Душанбе к развивающемуся логистическому коридору, который идет из Центральной Азии через Каспийское море в Азербайджан, а далее в Турцию и Евросоюз.

«По транспортно-логистической сфере даны конкретные поручения, по промышленной кооперации, по вопросам, связанным с инвестиционными проектами, — рассказал господин Алиев об итогах визита. — Мы готовы серьезно рассматривать инвестиционные проекты в Таджикистане, потому что, во-первых, это для нас близкая, а, во-вторых, стабильная страна. Инвестиции идут только в те страны, где есть стабильность и хороший инвестиционный климат».

На желание развивать логистические цепочки указывают и документы, подписанные в ходе саммита. Например, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завхизода подписали «План мероприятий по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Таджикистан до 2025 года», а глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр сельского хозяйства Республики Таджикистан Курбон Хакимзода. Кроме того, культурная столица Азербайджана — город Шуша, и таджикский город Исфара стали побратимами.

«Связи с Таджикистаном у нас всегда развивались в рамках постсоветского пространства. Но если брать Центральную Азию, то более близкие отношения, у нас, конечно, были, с тюркскими государствами, и особенно прикаспийскими — Казахстаном и Туркменистаном, — признал в беседе с TRT на русском азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. — Таджикистан выпадал из этого контекста, потому что не является членом ОТГ. С другой стороны, у стран Центральной Азии уже есть целых шесть переговорных форматов «5+1», где 5 — это они сами, а 1 — это Россия, США, Евросоюз, Япония, Китай и Южная Корея».

По мнению Мамедова, подобный формат может возникнуть между Турцией и Азербайджаном, которые могли бы сформировать формат «5+2». «Возможно, визит Ильхама Алиева в Душанбе станет первым шагом на этом пути», — заключает специалист.