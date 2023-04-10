ПОЛИТИКА
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Havelsan применит игровые технологии для военных нужд
Компания Havelsan, разрабатывающая программное обеспечение для Минобороны Турции, увеличивает инвестиции в «‎‎серьезные игровые» технологии‎. В сотрудничестве с одним из лидеров рынка видеоигр, компанией Epic Games, Havelsan продолжит работу над проектом Malazgirt по созданию военных симуляторов. #Турция #Havelsan #EpicGames #игровыетехнологии #игра #Миноборона #технология #Malazgirt #военныйсимулятор #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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10 апреля 2023 г.
Истории
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