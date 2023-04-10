10 апреля 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Havelsan применит игровые технологии для военных нужд
Компания Havelsan, разрабатывающая программное обеспечение для Минобороны Турции, увеличивает инвестиции в «серьезные игровые» технологии. В сотрудничестве с одним из лидеров рынка видеоигр, компанией Epic Games, Havelsan продолжит работу над проектом Malazgirt по созданию военных симуляторов. #Турция #Havelsan #EpicGames #игровыетехнологии #игра #Миноборона #технология #Malazgirt #военныйсимулятор #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
Истории