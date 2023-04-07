В Азербайджане саперы начали работы по разминированию с помощью турецких инженерных машин MEMATT

Минобороны Турции отправило в Азербайджан 20 инженерных машин MEMATT для разминирования освобожденной территории. Работы ведутся в Физули, Джабраиле, Агдаме, Кельбаджаре и Ходжавенде. Азербайджан планирует объявить гуманитарное разминирование национальной Целью устойчивого развития. По информации Ильхама Алиева, с начала 1990-х годов Армения заложила на оккупированных территориях Азербайджана более 1 миллиона мин, свыше 3,3 тыс. человек подорвались на минных полях. #trtнарусском #азербайджан #разминирование #MEMATT #турция #инженерныемашины #тртнарусском #trtrussian