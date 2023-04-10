В Twitter и Telegram появились секретные документы с подробным описанием секретных планов США и НАТО. Пентагон начал расследование ситуации. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.

«‎Нам известны сообщения о публикациях в социальных сетях, и Министерство [обороны] рассматривает этот вопрос»‎, — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По данным NYT, чиновники Белого дома пытались удалить секретные файлы, но пока им это не удалось. Пентагон расследует, кто может стоять за утечкой документов, отмечает газета.

В просочившихся документах не содержится конкретных планов боевых действий, но они дают представление о том, как украинские и американские военные по состоянию на 1 марта видят военные задачи, а также что может понадобиться украинским войскам для проведения наступательной кампании, уточняет NYT.

В одном из документов кратко излагаются графики тренировок 12 украинских боевых бригад и говорится, что девять из них проходят обучение силами США и НАТО. Для операции требуется около 250 танков и более 350 механизированных машин, отмечает газета.

Москва могла внести изменения в утекшие документы

По-видимому, в некоторых частях данные были изменены и отличаются от оригиналов. В них, в частности, завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших военнослужащих РФ. Так, на одном слайде, предположительно взятом из презентации, приводится оценка числа российских солдат, убитых на Украине — до 17,5 тыс. человек, — что значительно ниже той цифры, которую публично приводят западные правительства. Министерство обороны Великобритании в феврале сообщило, что за год войны погибли от 40 тыс. до 60 тыс. российских солдат.

Эти изменения в документах могут указывать на попытки Москвы дезинформировать общественность, констатируют опрошенные газетой аналитики. Советник президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что якобы рассекреченные данные содержат «очень большое количество недостоверной информации», это «‎псевдосливы»‎ и попытка вброса со стороны Москвы.

Минобороны РФ трижды раскрывало данные о погибших военнослужащих в зоне «‎специальной военной операции»‎ — так российские политики официально называют войну с Украиной. В сентябре министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери российской армии составляют 5937 человек. В марте 2022 года, спустя неделю после начала войны, Минобороны заявило о 498 погибших российских военнослужащих. К 25 марта 2022 года число погибших, по данным ведомства, выросло до 1351 человек.

Украинское контрнаступление

Как сообщает CNN, в марте высокопоставленные американские и украинские офицеры провели «кабинетные» симуляции предстоящего контрнаступления. Оно может начаться в ближайшие месяцы, если не недели, уточняет канал. Одна из тактик Украины, как передает CNN, станет нанесение ударов по логистическим узлам России, тыловым базам и складам боеприпасов глубоко за линией фронта — как с применением западного оружия большой дальности, такого как HIMARS, так и в ходе саботажных операций. На юге Запорожья и в Крыму уже наблюдается всплеск таких атак, отмечает вещатель.

По данным опрошенных каналом экспертов, наступление украинской армии возможно на юге — поскольку там Украина может разделить российский сухопутный коридор в аннексированный Крым и вернуть часть лучших сельскохозяйственных угодий. Если не считать Мариуполя, большая часть юга пострадала меньше, чем города Восточной Украины, констатирует CNN. Успешный удар по южным рубежам сделал бы оборону Россией тех частей Херсонской области, которые она все еще удерживает, несостоятельной.

Это также может открыть Украине путь к восстановлению контроля над Запорожской атомной электростанцией и Северо-Крымским каналом, по которому пресная вода из Днепра поступает на полуостров. По данным агентства Reuters, Украина уже создала восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек, для проведения контрнаступления.

Документы дают подсказки России

Но публикация фотографий графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск, батальонов и других планов, представляет собой серьезную для американской разведки утечку, пишет NYT. «‎‎Для тренированного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, несомненно, предлагают много заманчивых подсказок и идей»‎, — отмечает газета.

В документах упоминается, например, уровень расходов на HIMARS — поставленные Киеву реактивные артиллерийские системы высокой мобильности, которые могут с большого расстояния наносить удары по таким целям, как склады боеприпасов, инфраструктура и скопления войск. Пентагон публично не заявлял, насколько быстро украинские войска используют боеприпасы HIMARS. Документы же дают представление об этом. По данным собеседников NYT, пока сложно оценить влияние этой утечки на боевые действия сейчас и в ближайшие месяцы. Западные аналитики спорят о том, способны ли военные РФ, понеся ошеломляющие потери в боях за Бахмут на востоке Украины, организовать еще одну кампанию или отразить украинское контрнаступление, заключает газета.

Ранее TRT на русском сообщал, что руководство США меняет подход к ситуации в Украине: теперь Вашингтон надеется на то, что Киев одержит победу в войне с РФ и вернет себе все утраченные территории. Как уточняет британская газета The Times, ссылаясь на представителя администрации президента США Байдена, политика Белого дома во всем определялась необходимостью избежать риска перерастания войны РФ и Украины в региональный конфликт или, что еще хуже, в прямую конфронтацию между Россией и НАТО. По данным газеты, заявление президента РФ Владимира Путина о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия подчеркнуло потенциальную опасность конфликта Запада с Россией. Однако, несмотря на тревожные ядерные угрозы Москвы, НАТО стало смелее, подчеркивает Times. В частности, альянс поставляет Киеву все более современные виды вооружения, включая танки и бронетехнику.