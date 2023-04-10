В Украине объявили проведение ифтара на официальном уровне

Президент Украины вместе с украинскими воинами-мусульманами провели первый ифтар – вечернюю трапезу, которая совершается во время священного для мусульман месяца Рамадан. По словам Владимира Зеленского, отныне это станет традицией на официальном уровне как знак того, что Украина ценит каждое сообщество. #trtнарусском #украина #киев #ифтар #рамадан #зеленский #информер #trtrussian