Российские войска обстреляли Запорожье ракетами С-300

9 апреля Российские войска обстреляли Запорожье ракетами С-300. По сообщению местных властей, спасти не удалось 50-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь. Удар произошел ночью, когда все спали. По данным ювенальных прокуроров Украины, с начала полномасштабной войны погибли 468 детей, более 947 получили ранения. #trtнарусском #украина #запорожье #война #россия #обстрел #trtrussian