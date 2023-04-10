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Российские войска обстреляли Запорожье ракетами С-300
9 апреля Российские войска обстреляли Запорожье ракетами С-300. По сообщению местных властей, спасти не удалось 50-летнего мужчину и его 11-летнюю дочь. Удар произошел ночью, когда все спали. По данным ювенальных прокуроров Украины, с начала полномасштабной войны погибли 468 детей, более 947 получили ранения. #trtнарусском #украина #запорожье #война #россия #обстрел #trtrussian
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10 апреля 2023 г.
Истории
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