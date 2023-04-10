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Из-за пожара на складах в Гамбурге эвакуировали более 140 человек
В Гамбурге жителей нескольких районов экстренно эвакуировали из-за токсичного облака дыма в результате пожара на местных складах. В Федеральном управлении гражданской защиты присвоили чрезвычайной ситуации категорию «крайняя опасность». Так же временно приостановили движение поездов, курсирующих в направлении Бюхен — Гамбург. Причины пожара выясняются. #trtнарусском #германия #гамбург #пожар #склады #информер #тртнарусском #trtrussian
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10 апреля 2023 г.
Истории
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