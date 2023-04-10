ПОЛИТИКА
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В Дублине самолет приземлился без шасси
Пилот ирландского лоукостера Ryanair посадил самолет в аэропорту Дублина без носовой стойки шасси. Она обломалась во время приземления. Видео запечатлело, как во время торможения по всей взлетно-посадочной полосе разлетаются искры. Инцидент произошел в воскресенье. Никто не пострадал. Ремонт шасси займет не меньше недели. #trtнарусском #ирландия #дублин #самолет #посадка #авария #безкомментариев #trtrussian
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10 апреля 2023 г.
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