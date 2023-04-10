В Дублине самолет приземлился без шасси

Пилот ирландского лоукостера Ryanair посадил самолет в аэропорту Дублина без носовой стойки шасси. Она обломалась во время приземления. Видео запечатлело, как во время торможения по всей взлетно-посадочной полосе разлетаются искры. Инцидент произошел в воскресенье. Никто не пострадал. Ремонт шасси займет не меньше недели. #trtнарусском #ирландия #дублин #самолет #посадка #авария #безкомментариев #trtrussian