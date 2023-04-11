МИД Чада 7 апреля объявил персоной нон грата посла Германии в Нджамене Яна Кристиана Гордона Крике. Причина, как уточнили в министерстве, «‎невежливое отношение» и «несоблюдение дипломатической практики».‎ После этого немецкому дипломату дали 48 часов на то, чтобы покинуть страну, пишет TRT World.

«Посол Германии в Чаде Ян Кристиан Гордон Крике вылетел в субботу вечером рейсом Air France», — заявил глава МИД африканской страны Махамат Салех Аннадиф. «Это решение правительства мотивировано невежливым отношением и несоблюдением дипломатических обычаев», — говорится в сообщении министерства связи Чада в Twitter.

AFP со ссылкой на чиновника из правительства Чада, говорившего на условиях анонимности, сообщает: Нджамена критиковала немецкого дипломата за «слишком сильное вмешательство в управление страной», а также за «замечания, имеющие тенденцию к разделению чадцев».

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники отмечает: причиной высылки стали комментарии посла ФРГ о том, что Чад задерживается с демократическим переходом к гражданскому правлению после переворота 2021 года. Кроме того, посол якобы критиковал прошлогоднее постановление, которое позволит временному военному лидеру Махамату Идрису Деби баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

Представитель МИД Германии, которого цитирует Reuters, назвал причины высылки посла, занимавшего этот пост с июля 2021 года, «абсолютно непонятными».

Чад после военного переворота

Генерал Деби Итно пришел к власти 20 апреля 2021 года, когда повстанцы убили его отца Идриса Деби, 30 лет возглавлявшего эту африканскую страну.

Военные лидеры в центральноафриканской стране изначально обещали 18-месячный переход к демократическим процессам. В частности, хунта обещала передать власть гражданским лицам посредством «свободных и демократических выборов», однако в октябре 2022 года Деби продлил правление на два года, отложив выборы до октября 2024 года.

Этот шаг спровоцировал протесты, в ходе которых были убиты десятки мирных жителей. По официальным данным, погибли 73 человека.

Посольство Германии присоединилось к другим дипмиссиям, в частности, французской, испанской и нидерландской, выразив обеспокоенность тем, что Чад «‎задерживается с возвращением к демократии‎»‎.

Как отмечает агентство Bloomberg, Чад — важный союзник США и ЕС в борьбе с экстремизмом в регионе Сахеля. Страну рассматривают как буфер, предотвращающий распространение волнений в соседней Ливии дальше на юг.