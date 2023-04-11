В США мужчина напал на имама с ножом во время молитвы

В городе Патерсон, штат Нью-Джерси, мужчина напал на имама во время воскресной утренней молитвы. Нанеся несколько ударов ножом в спину, преступник попытался скрыться, но прихожане поймали его и удерживали до приезда полиции. Мужчину арестовали, мотивы нападения выясняются. Имама госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. На время рядом с мечетями в городе усилят охрану. #США #НьюДжерси #мечеть #нападение #имам #нож #безкомментариев #trtнарусском #trtrussian