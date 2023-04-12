В Стамбуле есть 1,5 млн зданий, которые необходимо преобразовать в приоритетном порядке. Из них 20% нуждаются в срочной реконструкции.

Об этом 11 апреля заявил министр окружающей среды Турции, урбанизации и изменения климата Мурат Курум, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. По словам министра, 500 тыс. из 1,5 млн жилых зданий в Стамбуле, подверженных риску обрушения, будут реконструированы «‎на месте»‎. Министерство уже преобразовало 695 тыс. домов в городе.

«Мы планируем создать города-спутники в анатолийской и европейской частях [Стамбула] для оставшихся 500 тыс. жилых домов. Мы заложим фундамент 10 тыс. домов 22-го числа этого месяца [апреля] в присутствии нашего президента», — уточнил Курум. При этом он подчеркнул: «‎Мы не можем оставить Стамбул на произвол судьбы»‎.

Лозунг программы реконструкции в крупнейшем городе Турции — «Мы проведем городское преобразование независимо от стоимости», отметил министр. По его оценке, 96,4% разрушенных зданий были построены до 1999 года.

После прихода к власти Партия справедливости и развития (ПСР) внедрила правила строительной инспекции и добились преобразования 1,2 млн домов, констатировал политик. «Мы отремонтировали дома, подверженные риску обрушения в случае землетрясения. В настоящее время продолжается преобразование 93 тыс. домов в 39 районах Стамбула‎»‎, — сообщил министр. «Мы должны сделать Стамбул городом сервисов, финансов, культуры и искусства. В городе частично сохранятся промышленные предприятия, но это будет высокотехнологичная, а не дымящая промышленность. В ближайшие дни вместе с нашим президентом мы откроем финансовый центр в Аташехире на площади 1 млн кв. м. Там будет занято свыше 50 тыс. человек», — отметил Курум.

«‎Приоритет — здания для граждан в зоне землетрясения»‎

Министр также подчеркнул: «Наша самая важная повестка дня — наши граждане в зоне землетрясения. Наш приоритет — как можно скорее построить дома для наших граждан в зоне землетрясения».

Министерство планирует начать реализацию новых проектов с 15 мая. Уже 20 апреля в зоне землетрясения в присутствии президента Эрдогана начнется возведение 100 тыс. домов, несмотря на то, что с момента трагедии прошло всего 66 дней, отметил Курум.

«Когда вы умножаете 100 тыс. домов на четыре, это означает что крышу над головой получат 400 тыс. наших братьев. Мы передадим дома пострадавшим от землетрясения гражданам, шаг шаг за шагом, в течение года. Мы сделаем все, что обещали‎»‎, — подчеркнул политик. «Мы собрали всех производителей строительных материалов в Турции. Мы сказали: «‎Нам нужно столько-то железа, цемента, формовочного материала»‎, — заявил министр.

Критика в адрес оппозиции

При этом он раскритиковал главу Народно-Республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, единого кандидата от оппозиционного блока «Стол шести‎»‎ на предстоящих президентских выборах. Они состоятся в Турции 14 мая.

«‎‎Очень легко давать пустые обещания, особенно во время избирательного процесса. Так господин Кылычдароглу хочет сделать это [построить жилье] бесплатно. В Измире произошло землетрясение. Почему он не построил там бесплатное жилье и не отдал его пострадавшим от землетрясения? Или у него были связаны руки? Я посмотрю, кто сдержит свои обещания. Я не преследую людей, которые дают обещания, но не могут их потом сдержать. Во время избирательного процесса легко давать пустые обещания. Мы никогда не проводили такой политики. Наша политика следует за нашей работой. Мы говорим о том, что можем [реально] сделать», — заявил Мурат Курум.

По его словам, выборы 14 мая имеют «‎‎решающее значение». Партия справедливости и развития после победы на выборах намерена «‎‎начать новый век под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана», уточнил министр. Он отметил: президент «выполнял все свои обещания на протяжении 21 года‎ служения турецкому народу»‎.

Каждой провинции — свой архитектор

Мурат Курум также заявил, что оценочная комиссия министерства обследовала 5,9 млн зданий в зоне землетрясения. Сейчас ведомство в сотрудничестве с лучшими архитекторами Турции проектирует новые дома для пострадавших от землетрясения районов.

По его словам, проекты будут учитывать культуру, демографическую структуру, природные особенности региона. Каждая провинция имеет свои культурные особенности, именно поэтому каждую из них передали разным архитекторам.

Курум подчеркнул: первые резиденции, строительство которых началось еще в марте, будут сданы уже к празднику окончания Рамадана. В сельской местности также будут построены одноэтажные деревенские дома. К празднику, как отметил министр, ведомство планирует достроить целое село и передать его гражданам из пострадавших районов.