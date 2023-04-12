Утечка в сеть значительного массива данных Пентагона только начала расследоваться, и этот процесс, очевидно, займет немало времени. Зато кое-какие предположения о влиянии этого события на актуальную политику сделать все же можно — просто на основании публичных заявлений политиков и публикаций в авторитетных национальных СМИ. А так как главный вопрос, возникший после утечки — это возможность Украины начать в срок планируемое весеннее контрнаступление, то следует тщательно изучить все, что успели сказать именно на эту тему.

Представляя реакцию Киева на утечку, практически все СМИ цитируют советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он, как известно, назвал документы «фотошопом» и «виртуальными псевдосливами», и сделал вывод: «Москве очень хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро».

Тем не менее, в Киеве эту тему прокомментировали и другие, в похожем ключе. Например, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона также обратил внимание на якобы заниженные данные о российских потерях и завышенные – об украинских. «Часть информации явно собрана из открытых источников, – отметил он. – Если же говорить по потребности украинской армии (в документах немало сведений о том, как Вашингтон убеждает своих союзников начать поставки оружия Украине – прим. TRT на русском) – тема много обсуждалась на всех уровнях. Ни для кого не секрет, что Украина ставит вопросы об авиации, танках, боеприпасах и других вещах, которые нужны для скорейшего освобождения оккупированных территорий. Насчет всего остального – будем ждать официальных комментариев. Но у украинского общества нет причин переживать».

Однако буквально в тот же день на вечернем брифинге Пентагона дали понять, что оснований переживать как раз немало – и не только у украинского общества, но и у американского. В противном случае министру обороны США Ллойду Остину точно не пришлось бы «созывать высшее начальство на ежедневной основе», а остальным сотрудникам ведомства «работать круглосуточно, чтобы оценить «охват и степень» документов и продумать меры по уменьшению ущерба.

Как уточняла The New York Times, утекшие документы (подлинность как минимум большей части из них у ее редакции вопросов не вызывает) чувствительны не столько из-за раскрытия боевых позиций Украины, сколько из-за подрыва доверия среди участников западной коалиции. «Сам факт, что материалы были слиты – и особенно с подтверждениями американской слежки за как за противниками, так и за союзниками – могут нанести ущерб единству коалиции, которая сформировалась, чтобы помочь Украине преодолеть российское вторжение, – пишет газета. – Теперь они могут подумать дважды, прежде чем делиться чувствительной информацией».

Оценить влияние публикаций на непосредственный ход боевых действий в Украине будет возможно лишь тогда, когда контрнаступление начнется. Как заявила в телеэфире заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, высказываться на этот счет «могут лишь три человека – президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Валерий Залужный». «Что касается планов ВСУ, нужно понимать, что они держатся в секрете, – сказала Маляр. – Поэтому как-либо обсуждая эти планы, надо понимать, что это обсуждение, очевидно, чьих-то предположений».

Тем не менее, иногда эти предположения звучат во вполне респектабельных СМИ. Например, телеканал CNN, подробно разобравший содержание утечек, уже сообщил на со ссылкой источник, близкий к Зеленскому, что какие-то из своих планов Киеву пришлось пересмотреть.

В свою очередь, некоторые российские государственные и окологосударственные явно попытались трактовать утечку как успешную спецоперацию Москвы или как акцию неизвестного героя-одиночки, сочувствующего России. Например, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец написал так: «Вы можете себе допустить, что в Пентагоне служит наш «крот» калибра Штирлица? А почему бы и нет? Вы можете себе допустить, что в Пентагоне служит офицер, который не согласен с политикой США в отношении Украины?». Предположение о том, что автором утечки стал «новый Эдвард Сноуден» обсуждалось и в множестве других политических ток-шоу.

Примечательной можно назвать и реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которого попросили прокомментировать информацию о слежке американской разведки за Владимиром Зеленским. «Этого нельзя исключать. Утечки достаточно интересные. То, что США за главами разных государств вели слежку, это неоднократно всплывало. Так что это нельзя исключать», – сказал он. Однако предположение о том, что за утечкой может стоять Москва, представитель Кремле отверг. «Во всем, всегда и везде видеть Россию и списывать все на Россию — это общая склонность, общее заболевание».

Холодный взгляд на утекшие документы действительно показывает, что они не играют в пользу одной из сторон конфликта. Если они и указывают на «снарядный голод» в украинской армии, то в то же время раскрывают не чувствительные сведения для России – например, информацию о якобы готовящейся поставке боеприпасов из Египта.

«Ни одна страна официально, стопроцентно и достоверно не признает, что это правдивая информация или что это фейк, – заявил в эфире «Радио Свобода» член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. – Сложность составляет то, что нет ни одной стороны, которая была бы полностью заинтересована в подобном сливе».

Справедливость этой точки зрения доказывает и небольшой скандал, который произошел в эфире телеканала российского телеканала НТВ во время обсуждения утечки. Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил, что сумел найти неотредактированные документы о потерях сторон, из которых следует, что потери российской армии все же выше украинских. Эти слова вызвали громкое недовольство у других участников программы.