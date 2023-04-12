В Мостаре у исторического моста провели ифтар на 1 300 человек

В Мостаре в Боснии и Герцеговине провели ифтар (прием пищи после заката солнца в месяц Рамадан) для 1 300 людей. Уже 9 лет подряд трапеза проходит у подножия символа города — Старого моста (Мостар), который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нынешнее строение — это точная копия пешеходного моста, построенного по проекту Мимара Синана в 1557-1566 годах. В 1993 году памятник архитектуры уничтожили хорватские боевики. #Мостар #ифтар #Рамадан