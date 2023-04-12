12 апреля 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На Камчатке «выпало» свыше 10 сантиметров пепла
Камчатские поселки засыпало вулканическим пеплом в результате извержения вулкана Шивелуч. Многие местные жители разместили видео этого природного явления в соцсетях #Россия #Камчатка #вулкан #Шивелуч #пепел #вулканШивелуч #извержение #вулканическийпепел #природноепроявление #жизньнакамчатке #местныежители #соцсети #Kamchatka #Shiveluchvolcano #eruption #volcanicash #naturalphenomenon #lifeinkamchatka #localresidents #socialmedia #информер #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
Истории