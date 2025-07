Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление против РФ летом. Об этом в интервью американской газете The Hill заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров относительно начала наступления. Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовыми к этому»,— уточнил Шмыгаль, прибывший 11 апреля в Вашингтон. Он добавил: наиболее сильное давление для начала контрнаступления исходит изнутри Украины, от украинского народа.

Hill отмечает: визит Шмыгаля в США «‎‎предшествует решающему моменту в оборонительной борьбе Украины против России, поскольку Киев готовится начать контрнаступление, которое определит дальнейший ход войны».

Утечка разведданных и наступление Киева

Визит украинского премьера проходит на фоне крупной утечки разведывательных данных Пентагона. Среди раскрытой информации, подлинность которой подтверждает ряд высокопоставленных источников американских СМИ — сведения об истощающихся боеприпасах систем ПВО Украины.

На вопрос, как утечка документов влияет на планирование контрнаступления Украины, Шмыгаль твердо заявил: «Украина освободит свои земли». «Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. Мы просим наших международных партнеров о дополнительных военных возможностях, таких как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника», — подчеркнул политик.

C начала года Киев не раз просил союзников поставить истребители F-16. Президент США Джо Байден отмечал: Украина пока не нуждается в них, поэтому Вашингтон пока отказывает в поставках. В феврале газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Белый дом изучает возможность реэкспорта F-16. Такую возможность допускали в Эстонии и Дании. В середине марта Словакия заявила о передаче Украине 13 истребителей МиГ-29, Киеву уже направили четыре самолета. В начале апреля власти Польши также cообщили, что передадут Киеву свои МиГ-29.

Что утекшие документы говорят о боеготовности Киева?

Как пишет Hill, сейчас Киев и Вашингтон оценивают ущерб от утечки засекреченных разведданных. По данным Guardian, документы впервые появились на закрытых форумах сайта онлайн-игр Discord — один из пользователей использовал их в качестве аргумента в споре об Украине.

CNN со ссылкой на свои источники сообщил: утечка привела к тому, что Киев вынужденно меняет военные планы по контрнаступлению. Однако помощник президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что стратегические планы Киева остаются неизменными, но конкретная тактика всегда может меняться.

Газета Guardian, изучившая секретные документы, отмечает: в феврале 2023 года разведка США предупредила американское руководство, что Украине может не хватить военнослужащих и вооружений для ее запланированного весеннего контрнаступления. Из отчета следовало: Киев может потерпеть неудачу в возвращении территорий, захваченных Россией.

В документе с пометкой «совершенно секретно», который цитирует газета Washington Post, говорится: Киев столкнулся со значительной «нехваткой личного состава и обеспечения сил» и, следовательно, может добиться лишь «скромных территориальных завоеваний».

В другом документе, датированном 23 февраля, разведка дает обзор хода строительства 12 «надежных в бою» новых бригад для проведения весеннего контрнаступления. Как следует из отчета, бригады планировалось оснастить 253 танками и передать им около 1500 других бронированных машин различных типов. Три бригады должны были быть укомплектованы только усилиями ВСУ, остальные девять — с помощью США, союзников и партнеров, пишет Guardian.

Как следует из утекших файлов, на момент подготовки отчета разведки бригады были далеки от готовности — пять из них даже не приступали к обучению.

Белый дом официально не подтвердил подлинность документов. Однако представители США официально назвали подделкой только один документ — о жертвах среди россиян и украинцев.

Министерство юстиции США начало уголовное расследование утечки, администрация Байдена подтвердила, что ведет переговоры с партнерами, чтобы ограничить ущерб ряду двусторонних отношений.

Как ранее писал TRT на русском, утечка американских разведданных уже осложнила отношения США с союзниками и вызвала сомнения в способности Вашингтона хранить секретную информацию надлежащим образом. Высокопоставленный сотрудник одной из западных разведслужб в беседе с газетой New York Times уточнил: обнародование материалов было «болезненным» и подрывающим доверие. Он предположил, что инцидент может ограничить обмен разведданными с Вашингтоном.

По словам неназванного американского чиновника, которого цитирует издание, утечка стала «масштабной брешью в разведке». Она может раскрыть Москве, «насколько глубоко американским разведчикам удалось проникнуть в российский военный аппарат», отметил собеседник NYT.