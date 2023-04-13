Президент США Джо Байден еще в мае 2022 года одобрил программу поставок Украине американских вооружений по ленд-лизу, то есть с отсроченной оплатой. Однако Вашингтон до сих пор не начал реализацию этой программы — Белый дом планирует передавать оружие Киеву на безвозмездной основе, чтобы не накладывать на Киев денежные обязательства.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. «Мы уделяем приоритетное внимание помощи [Украине] в области безопасности, за которую им не пришлось бы нам платить», — цитирует издание высокопоставленного чиновника Белого дома. Собеседник Politico уточнил: администрация Байдена рассматривает возможность использования ленд-лиза в будущем, если Республиканская партия попытается заблокировать поставки. Сейчас же США поставляют оружие в рамках иных полномочий, одобренных Конгрессом.

Пока и Демократическая, и Республиканская партии США сходятся во мнении, что Вашингтон должен поставлять Украине вооружение в необходимых объемах. Politico приводит слова помощника одного из конгрессменов-демократов, который отметил: к ленд-лизу перейдут, если текущий двухпартийный консенсус будет нарушен.

Почему задержка ленд-лиза вызвала критику в Конгрессе?

В Белом доме и Конгрессе всерьез рассуждают, что администрация не потянет рычаг ленд-лиза. По словам некоторых собеседников Politico, если бы США перешли сейчас к ленд-лизу, это смягчило бы критиков, утверждающих, что Вашингтон передает Украине слишком много средств. Другие же собеседники издания полагают, что ленд-лиз не решит проблему истощения запасов оружия в США.

Некоторые конгрессмены критикуют решение Байдена отложить ленд-лиз. Так, сенатор-республиканец Джон Корнин, который в прошлом году продвигал этот законопроект о помощи Украине, назвал абсурдной ситуацию, при которой оборонные запасы армии США сокращаются, а полномочия по ленд-лизу игнорируются. По мнению Корнина, поставки по ленд-лизу — «гораздо лучший план, чем продолжать раздавать [оружие Киеву] бесплатно».

Изначально ленд-лиз действовал с марта 1941 по август 1945 года, во время Второй мировой войны. Тогда США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам, в том числе СССР. Общая сумма переданных по ленд-лизу вооружений превышает $50 млрд — из них на Советский Союз пришлось около $11 млрд.

Сколько средств США уже выделили Украине?

Законопроект о помощи Украине по программе ленд-лиза внесли в американский сенат в конце января 2022 года, еще до начала конфликта Москвы и Киева. Причиной тому послужили опасения американского руководства по поводу возможного вторжения России.

Закон расширяет полномочия президента США и дает право заключать соглашения с Киевом о поставках вооружений «для защиты населения Украины от военного вторжения со стороны РФ и для других целей». Эти меры ускоряют и упрощают поставки военной помощи Украине. Закон определяет, что срок расширенных полномочий президента США истекает, как только будет завершен конфликт в Украине, а также в случае сокращения войск РФ у границ с Украиной до состояния на март 2021 года, пишет Politico.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2022 года, после принятия законопроекта, написал: «Это исторический шаг. Я убежден, что мы снова победим вместе. И мы защитим демократию в Украине. И в Европе. Как и 77 лет назад».

Власти РФ критикуют США за поставки западного вооружения в Украину. Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что программа ленд-лиза загоняет украинскую экономику «в долговую яму». По его словам, за поставки оружия «расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины».

С начала вторжения РФ в Украину США выделили Киеву почти $35 млрд, отмечает издание. Газета The Hill приводит другие цифры: по ее данным, всего с начала войны РФ и Украины в феврале 2022 года США предоставили украинской стороне военную помощь на сумму $75,5 млрд, уточняет газета.

Из них $29 млрд составила военная помощь, $45 млрд — средства, выделенные «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса».

Как ранее писал TRT на русском, 4 апреля США одобрили новый пакет военной помощи Киеву на $2,6 млрд. В Белом доме отметили, что в этот раз пакет помощи включает боеприпасы для системы залпового огня HIMARS, перехватчики для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие и транспортные средства для перевозки тяжелой техники. Помимо этого, Украина получит «значительный» пакет средств ПВО, боеприпасы и минометные системы.